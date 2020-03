NCIS 17 oggi 28 marzo non va in onda: perchè?/ Quando tornerà la squadra di Gibbs?

NCIS 17 non va in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi sabato 28 marzo 2020: la serie tv crime con Mark Harmon, nei panni di Jethro Gibbs, lascia il posto alla puntata speciale di Petrolio Antivirus, guidato da Duilio Giammaria. Ancora punto interrogativo invece sullo show americano, che ha lasciato orfani i suoi fan da alcune settimane. L’emergenza sanitaria in corso infatti ha rivoluzionato i palinsesti del secondo canale di Mamma Rai e non sappiamo quando la programmazione consueta proseguirà in modo canonico. Se l’emergenza dovesse continuare, non è escluso inoltre che lo show originario della CBS possa riapparire solo in tarda primavera oppure direttamente nei palinsesti autunnali.

NCIS 17, DOVE SIAMO RIMASTI

In NCIS 17 Intanto abbiamo lasciato la nostra squadra del cuore alle prese con quanto avvenuto nel quarto episodio, intitolato “Nei panni di un altro“. Il nuovo caso si è concentrato su un macabro ritrovamento, avvenuto nel cimitero di Arlington: un cavallo impazzito ha trasportato per un lungo tragitto due piedi umani, amputati all’altezza delle caviglie. Dato che il cimitero è territorio neutro, varie forze dell’ordine si sono subito mostrate interessate alle indagini. Gibbs però ha battuto tutti sul tempo portando con sè Palmer (Brian Dietzen), sfruttando così una legge cittadina che permette di avviare le indagini solo in presenza di un medico legale. Intanto, Bishop (Emily Vickerman), McGee (Sean Murray) e Nick (Wilmer Valderrama) si trovano nel deposito prove a causa di una punizione imposta da Vance (Rocky Carrol), per aver trasgredito ai suoi ordini in occasione del ritorno di Ziva (Cote de Pablo). Gibbs però preleverà subito la sua squadra per proseguire con il caso, che li porterà presto fino al Sergente Holtzman, un veterano della Marina diventato senzatetto. Kasie (Diona Reasonover) scopre infatti che Holtzman era in cura presso un centro veterani gestito dalla dottoressa Bell (Dana L Wilson), mentre Gibbs fa la conoscenza di Williams (Joseph Lee Anderson), un altro clochard con un passato nella Marina, che in qualche modo gli permetterà di trovare il cadavere della vittima nella vicina discarica.

Al suo fianco verrà ritrovato inoltre il corpo di una donna, a sua volta veterana, mentre qualcuno nasconderà gli arti della donna nell’armadio della Bell. La dottoressa diventerà comunque uno dei principali sospettati, ma Sloane (Maria Bello) è sicura che in realtà il colpevole sia Williams, a causa della sua forte rabbia nei confronti della Marina. McGee alla fine scoprirà che invece è Kyle Freeman (Brent Bailey) l’assassino che stanno cercando: gestisce una società privata di supporto al centro e la squadra riuscirà a farlo finire in una trappola grazie all’aiuto di Williams e di altri ex militari.

NCIS 17, L’EPISODIO 7 DI NUOVO RIMANDATO

Anche se non sappiamo quando la serie tv ritornerà in onda, possiamo già dare uno sguardo all’episodio successivo all’ultimo trasmesso lo scorso 7 marzo. Si tratta del settimo, dal titolo “Un brutto risveglio“. Quando il figlio di un sottufficiale verrà ritrovato senza vita in un party di ben tornato, la squadra inizierà ad indagare sul periodo che la vittima aveva appena finito di trascorrere in carcere. Per tutti è sempre stato come un detenuto modello, ma quanto c’è di vero? Le indagini permetteranno infatti di scoprire che in realtà Trey aveva iniziato a combattere in carcere, mentre Kasie verrà coinvolta da vicino nel caso. La vittima infatti è stato in prigione con il suo amico Dante, che diventerà presto il principale sospettato. A quel punto la scienziata dovrà fare i conti con il proprio intuito e l’esito delle indagini, che sembrano puntare sempre di più su Dante.



