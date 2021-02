Ncis 17 si farà?/ La serie in Italia già nel 2020: secondo passaggio su Rai 2

Ncis 17 si farà? Stasera, 8 febbraio 2021, va in onda l’ultimo episodio della sedicesima stagione della serie tv con protagonista Gibbs. La diciassettesima serie in realtà è già andata in onda in Italia dal 14 febbraio al 13 novembre del 2020 su Rai 2. Come capita in America era stata divisa in due con la prima parte andata in onda dal 15 febbraio al 29 maggio, per poi tornare l’11 settembre e tirare appunto fino al 13 novembre. Gli episodi sono ben 20 e hanno confermato un ritmo infuocato e pieno di colpi di scena. In America l’abbiamo vista invece sulla CBS dal 24 settembre 2019 allo scorso aprile.

Ncis 17 si farà? Ecco dove siamo arrivati

Se Ncis 16 termina oggi su Rai 2, c’è da dire che qualcuno già aspetta il secondo passaggio di Ncis 17. La serie tv al momento in realtà è arrivata addirittura alla diciottesima stagione che in Italia vedremo dal prossimo 2 aprile e che in attesa della quale abbiamo rivisto interamente le ultime due stagioni. Al momento in America, sempre sulla CBS, abbiamo visto i primi sei episodi con il settimo che sarà trasmesso invece domani.



