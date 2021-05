NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi, 14 maggio: Bishop e Torres nei guai

NCIS 18, anticipazioni episodio oggi, 14 maggio

Un millimetro, è questo il titolo dell’episodio di oggi, 14 maggio, di NCIS 18. La serie tv torna su Rai2 con uno degli ultimi episodi prima della pausa estiva e sarà proprio nelle prossime settimane che si tornerà a parlare di quello che ne sarà dei nostri agenti. Anche questa sera, nel nuovo episodio, ci sarà modo di occuparsi di un altro caso e, in particolare, Bishop (interpretata da Emily Wickersham) riceverà una segnalazione che ha a che fare con un grosso carico di esplosivi. Le armi sono nascoste in quella che un tempo era la vecchia residenza di uno sceriffo di contea e giunti sul posto saranno proprio lei e Torres a finire nei guai. Dopo uno scontro al fuoco con dei trafficanti, due fratelli, i due finiranno nelle celle che si trovano nei sotterranei dell’edificio e lì rimarranno intrappolati.

Blue Bloods 11/ Anticipazioni episodio oggi, 14 maggio: Joe mette in crisi Frank?

Bishop e Torres nei guai dopo una segnalazione..

Nel nuovo episodio di NCIS 18, l’unica speranza per salvarsi è mettersi in contatto con Gibbs ma le cose peggiorano quando proprio Bishop finisce col mettere il piede su una trappola esplosiva. I due rischiano di saltare in aria e quando i due fratelli torneranno indietro a quel punto tutto sembra perduto. Nel frattempo, Torres era ancora rinchiuso nell’altra cella e non poteva aiutare e questo ha portato i due finalmente a parlare elaborando alcuni bagagli emotivi che si erano portati dietro. Bishop stava ancora affrontando l’essere tenuta prigioniera e quasi morente, mentre si sentiva anche frustrata dalla sua percezione che Torres la stesse trattando in modo diverso. Allo stesso tempo, quest’ultimo si era sempre più arrabbiato per il fatto che Bishop non condivideva nulla con lui ammettendo la paura di perdere il suo partner. Intanto, Gibbs ha scoperto che Torres e Bishop avevano lasciato l’ufficio senza dire a nessuno dove stavano andando e quindi non sarà facile adesso trovarli e salvarli.

LEGGI ANCHE:

Domina, serie tv con Kasia Smutniak/ Anticipazioni prima puntata: l'ascesa di Livia DrusillaAnticipazioni Un Passo dal Cielo 6/ Ultima puntata 20 maggio: Dafne sospettata

© RIPRODUZIONE RISERVATA