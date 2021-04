NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi, 9 aprile: Fornell in ospedale

NCIS 18, anticipazioni episodio oggi, 9 aprile

Il momento tanto atteso dai fan è arrivato e questa sera su Rai2, in coppia con Clarice, la nuova serie tv sequel de Il Silenzio degli Innocenti, prenderà il via NCIS 18. L’appuntamento è fissato per le 21.10 circa con il primo episodio della nuova stagione dal titolo La stagione dello storione. Il primo scoglio da affrontare, sia per il pubblico che per i nostri agenti, è proprio quello relativo a ciò che è successo nel finale della scorsa stagione quando la Fornell è finita in ospedale ricoverata d’urgenza in seguito ad una overdose da oppioidi. Dall’altro lato, il musicista della marina di prima classe John Warren viene assassinato. Il suo omicidio è stato fatto sembrare un suicidio ma non lo è visto che è stato avvelenato. Pertanto, la prima persona a sostenere che si trattava di un suicidio o che Warren fosse turbato diventerà il principale sospettato.

Gibbs a caccia di vendetta?

Nel nuovo episodio di NCIS 18, il primo della nuova stagione, Gibbs e i suoi ragazzi hanno lavorato a casi simili in passato e questo significava che gli agenti potrebbero cavarsela da soli mentre lui continuerà a lavorare al suo caso secondario con Fornell. La figlia di Fornell è andata in overdose nel 2019 ed è quasi morta perché le erano stati somministrati oppioidi contraffatti dal Canada e quindi suo padre e suo zio volevano chiudere questa questione fingendo di farlo per una nobile causa. La verità è che lo stavano facendo perché volevano vendicarsi per quello che è accaduto ad Emily iniziando dal dare la caccia al fornitore. Volevano sapere chi ha venduto a Emily la droga mentre Gibbs ha dovuto decidere se lavorare all’omicidio come ha sempre fatto o andare a vendicarsi e ha scelto la vendetta assegnando a McGee l’omicidio di Warren. Cosa succederà a quel punto?

