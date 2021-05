NCIS 18/ Anticipazioni puntata oggi, 21 maggio: chi ha ucciso Avila?

NCIS 18, anticipazioni puntata oggi, 21 maggio

Il primo giorno, questo è il titolo dell’episodio di NCIS 18 in onda oggi, 21 maggio, a partire dalle 21.10 circa in cui la squadra indaga sull’omicidio di un ufficiale della Marina. L’uomo è stato ucciso mentre portava a casa un detenuto appena uscito di prigione, ma perché? Tuttavia, era ancora turbato e occasionalmente aveva qualche dolore al braccio sinistro. Palmer non voleva parlarne con i suoi amici al lavoro e quindi stava rispondendo alle telefonate sulla scena del crimine. Questa volta Palmer prestò a malapena attenzione al corpo. Il corpo era quello del sottufficiale di seconda classe David Avila ed è stato trovato morto nella sua auto con la portiera del passeggero aperta. Era chiaro che aveva un ospite. Kasie ha eseguito le impronte digitali dalla scena del crimine ed è stata in grado di determinare che il passeggero era Luis Carter rilasciato dopo aver scontato ventun anni per furto.

Chi ha ucciso Avila?

Partirà da qui l’episodio di oggi di NCIS 18 che tornerà la prossima settimana su Rai2 con l’arrivederci prima della lunga pausa estiva, salvo cambiamenti. Gli agenti scoprono che Avila si è offerta volontaria per farlo. Prendeva gli ex prigionieri e li portava nelle loro case a metà strada o in qualunque luogo si dirigessero e aveva anche un libro che era un elenco dettagliato di dove li ha portati ma ecco che mancava dalla scena del crimine e questo fa subito pensare che sia stato uno di loro a ucciderla o, magari, ad essere implicato nel caso. L’ha presa Carter? L’uomo non è stato ferito nella sparatoria che ha ucciso Avila perché il suo sangue non è stato trovato sulla scena del crimine e quindi o è stato davvero fortunato o ha dovuto aiutare a organizzare l’aggressione. Chi rivelerà la verità?

