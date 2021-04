NCIS 18/ Anticipazioni puntata oggi, 23 aprile: chi ha ucciso Barnes?

NCIS 18, anticipazioni puntata oggi, 23 aprile

Il mio tesoro, questo è il titolo dell’episodio di questa sera di NCIS 18. L’appuntamento come sempre è fissato alle 21.10 circa su Rai2 con un singolo episodio del famoso crime CBS e, subito a seguire, uno di Clarice, la serie sequel de Il Silenzio degli innocenti. Una serata ad alta tensione attende i fan perché nell’episodio dal titolo Il mio tesoro, gli agenti dovranno occuparsi di un altro caso quando viene rinvenuto senza vita il corpo dell’ufficiale Diego Barnes. La sua morte non è di certo accidentale e nemmeno naturale visto che l’uomo viene ritrovato sventrato e con un pezzo di una mappa dentro lo stomaco. Questo lascia pensare che l’ufficiale aveva risolto il mistero del leggendario tesoro di DeMint e, quindi, la causa della sua morte potrebbe essere legata ai due milioni di dollari ai quali la mappa porterebbe.

Cosa nasconde Angus DeMint?

Il nuovo episodio di NCIS 18 parte proprio da qui. Ma sarà davvero questo il movente e chi era così vicino a lui da sapere della scoperta? Toccherà proprio a Gibbs (interpretato da Mark Harmon) rispondere a queste domande contando sulla sua squadra per scavare a fondo nella vita di Angus DeMint. La prima cosa che verrà a galla nel nuovo episodio di NCIS 18 sarà proprio che la vittima è una persona eccentrica appassionata di crittografia e che lui stesso aveva segnato la sua condanna a morte ideando una ricchissima caccia al tesoro che lo ha portato dritto dritto nella fossa dei leoni. Il caso del giorno non terrà Gibbs e Fornell (Joe Spano) lontani dalla loro indagine parallela e privata mentre T.C. continua a mettere insieme i pezzi di quello che è accaduto alla figlia continuando il suo lavoro sotto copertura lavorando in un fast food.

