NCIS 18/ Anticipazioni puntata oggi 30 aprile: chi ha ucciso Norman Mason?

NCIS 18, anticipazioni puntata oggi, 30 aprile

Cambia la coppia di serie tv in onda questa sera perché in coppia con NCIS 18 non ci sarà Clarice bensì Blue Bloods 10. L’esperimento non funziona e la serata ad alta tensione cambierà proprio a partire da questa sera ma per Gibbs e la sua squadra sarà tutto diverso visto che si troveranno ad indagare sulla morte di un ex programmatore informatico. L’uomo apparteneva al Dipartimento della Difesa e un tempo si è trovato coinvolto in un progetto di un drone sottomarino voluto dal Governo americano, o almeno così sembra fino a che le indagini non prenderanno il via e la verità verrà a galla un pezzo alla volta. A McGee è stato ordinato di prendersi una vacanza dopo che il suo carico di lavoro infinito e lo stress per i giovani gemelli lo hanno lasciato sull’orlo dell’esaurimento.

NCIS 18/ Anticipazioni episodio numero 400: Harmon a spasso nel tempo?

NCIS 18, La vacanza di McGee e Delilah a rischio ma…

McGee e sua moglie Delilah trascorrono l’episodio di NCIS 18 alle Bahamas e inizialmente accettano di sospendere tutti i discorsi sul lavoro e sui bambini. Tuttavia, non passa molto tempo prima che McGee venga contattato dalla squadra a Washington che sta indagando su un duplice omicidio e ha una pista da indagare per McGee alle Bahamas. Delilah insiste nel lavorare sul caso con suo marito e nel processo, i due si rendono conto che nonostante le distrazioni del lavoro e dei bambini, i due si amano ancora molto. Al centro di tutto ci sarà Deep Raven, un drone sottomarino ideato per la mappatura dei fondali, ma la sorpresa più grande è che proprio l’ex supervisore del progetto che tutti credevano morto e sepolto in realtà è vivo. Indovinate un po’ dove si trova quindi il Dottor Malcolm Lucas? Alle Bahamas ovvio e a quel punto la vacanza di MCGee cambierà radicalmente.

