NCIS 18/ Anticipazioni ‘ultimo’ episodio oggi, 28 maggio: addio Maria Bello!

NCIS 18, anticipazioni ‘ultimo’ episodio oggi, 28 maggio

Finale atipico questa sera su Rai2 per NCIS 18. La serie tv che fa il bello e il cattivo tempo nel fine settimana della rete giovane della tv pubblica questa sera saluta il suo pubblico e dà il via alle vacanze. Inizia proprio oggi la pausa che andrà avanti fino al prossimo autunno e che lascerà il pubblico con il fiato sospeso davanti all’episodio numero 8 dal titolo Fedele a Chi?, ufficialmente l’ultimo che vedremo almeno per qualche mese. In Afghanistan un autobus viene trovato deserto, l’autista morto. All’appello mancano quattro bambini e il loro accompagnatore. L’unico indizio: “Sloane NCIS” scritto su una finestra. Un hacker ha fatto trapelare la loro rotta ai talebani, che non vogliono che le ragazze vadano a scuola mentre Jack cerca di parlare con Gibbs dei suoi piani per andarsene e lui lo evita.

NCIS 18/ Anticipazioni episodio oggi 7 maggio: dov'è Merriweather?

Maria Bello lascia NCIS e chi ha rapito i ragazzi?

Prende il via da qua l’episodio numero 8 di NCIS 18 in cui, una volta in Afghanistan sulla strada per l’autobus, Jack commenta il silenzio di Gibbs, per poi incontrare Nabi (Ismail Bashey), che aiuta a gestire un campo locale con Darya, e stabiliscono che i talebani probabilmente hanno portato i bambini sulle montagne. Jack vuole uscire immediatamente, ma Gibbs le dice di essere intelligente e di aspettare fino al giorno successivo. Al villaggio, sono nel bel mezzo del controllo con Vance quando una delle ragazze scomparse fa capolino davanti a loro. Non è scappata, rivela. L’hanno lasciata andare. E Nabi sa perché una volta che un video che mette all’asta i restanti tre viene pubblicato online: ha l’epilessia, quindi non “valeva la pena venderla”. La ragazza condivide anche che Darya ha cambiato percorso a metà strada verso la scuola, quindi l’accompagnatore sembra essere l’unico che potrebbe averlo fatto trapelare, ma di chi si tratta?

