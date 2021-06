NCIS 18 non va in onda, perché?/ Stop estivo, la serie torna a settembre

Questa sera, venerdì 4 giugno, non andrà in onda il nuovo appuntamento con la diciottesima stagione di “NCIS”. Dopo l’ottavo episodio trasmesso il 28 maggio, Rai 2 stoppa la programmazione delle serie poliziesca in vista dell’estate. Le rimanenti otto puntate (la stagione è composta da solo 16 episodi a causa dei ritardi di produzioni dovuti alla pandemia), saranno proposte con ogni probabilità dall’autunno. Ricordiamo che negli Stati Uniti “NCIS” è già stata rinnovata per la diciannovesima stagione, che molto probabilmente in Italia sarà trasmessa da Mediaset, che si è aggiudicata gran parte del pacchetto delle serie targate CBS. Stasera al posto della serie tv con Mark Harmon andrà in onda il film con Emmanuelle Vaugier, Hannah Bamberg: “Quel bambino non sarà mai tuo”, in prima visione assoluta, a partire dalle 21.20 su Rai 2.

NCIS 18/ Anticipazioni 'ultimo' episodio oggi, 28 maggio: addio Maria Bello!

NCIS 18: la trama dei prossimi episodi in onda a settembre

L’ultimo episodio di “NCIS 18”, trasmesso lo scorso 28 maggio, dal titolo “Fedele a chi?” ha segnato uno spartiacque importante nella serie perché è l’ultimo con la presenza di Maria Bello, nei panni di Jack Sloane. La squadra, infatti, apprende la notizia che la psicologa forense ha deciso di stabilirsi permanentemente in Afghanistan per supportare la comunità locale, mettendo fine a ogni possibile speculazione su un futuro insieme a Gibbs. Il contratto triennale di Maria Bello con CBS Studios è terminato quest’anno e non è stato rinnovato, molto probabilmente per altri impegni dell’attrice. Ma l’addio di Maria Bello non sarò l’unico della stagione: l’episodio 16, appena trasmesso negli Stati Uniti, si conclude con l’uscita di scena dell’agente Eleanor Bishop, interpretata da Emily Wickersham.

