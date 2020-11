NCIS 18 si farà, anticipazioni/ Attesa per la nuova stagione, da maggio negli Usa?

Non ci sono dubbi, NCIS 18 si farà. Gibbs e i suoi colleghi torneranno protagonisti di una nuova stagione, entrando di fatto nella storia delle serie tv più longeve di sempre. La serie tv americana è nata nel 2003 e conta ben 402 episodi della durata di 42 minuti l’uno. Gli ideatori sono Donald P.Bellisario e Don McGill. Protagonista assoluto è il magnetico Mark Harmon che interpreta ormai da quasi due decenni il ruolo di Leroy Jethro Gibbs. Insieme a lui nel cast abbiamo visto attori molto famosi in America come Sasha Alexander, Michael Weatherly, Pauley Perrette e molti altri ancora.

La CBS ha sottolineato già che si andrà avanti con una nuova stagione che sarà trasmessa in prima tv negli Stati Uniti d’America a inizio maggio 2021. Probabile che per vederla in Italia, sempre in chiaro su Rai 2, dovremmo aspettare almeno settembre. Insieme a NCIS 18 la CBS ha annunciato altre 15 serie tra cui SWAT e FBI. A confermare il tutto arrivano anche le parole di Sean Murray, che interpreta McGee, che ha sottolineato su Instagram: “Come molti di voi hanno già sentito abbiamo in programma di riprendere da dove ci eravamo fermati quando inizierà la stagione 18″.

