NCIS 19 anticipazioni 12a puntata/ La squadra alle prese con i combattimenti clandestini

Le avventure della squadra anticrimine narrate all’interno della fiction NCIS 19 continuano con il dodicesimo episodio della 19esima stagione. Dopo le disavventure della squadra durante l’undicesimo episodio quando la squadra si è trovata tra le grinfie di alcuni pericolosi terroristi in acque atlantiche.

Il tredicesimo episodio potrebbe essere fondamentale per lo sviluppo del personaggio di Nick Torres, interpretato da Wilmer Valderrama. Il dodicesimo episodio ha il titolo di “Fight or flight” e la narrazione inizierà quando il corpo di un tenente della Marina verrà scoperto senza un occhio.

NCIS 19, anticipazioni 12esimo episodio: Torres combattente

Dopo la macabra scoperta l’indagine della squadra poterà a scoprire il mondo dei combattimenti in gabbia. Secondo le indiscrezioni il membro dell’NCIS che potrebbe iniziare a combattere per scoprire più informazioni possibili sul mondo dei combattimenti in gabbia è Torres.

Quale sarà il motivo che spingerà Torres a provare i combattimenti in gabbia? Voglia di procedere con le indagini o anche voglia di sfogare e incanalare le sue frustrazioni a seguito di un periodo molto difficile? Questo personaggio, infatti, all’interno della fiction ha attraversato un momento molto difficile dapprima con la perdita della donna amata durante la missione segreta e successivamente con la perdita di Gibbs, per lui una figura paterna.

