NCIS 19/ Anticipazioni 29 luglio: McGee alla prova tra hacker e truffe

NCIS 19, in arrivo la nuova puntata: cosa è successo prima

NCIS 19, che presenta due spin-off: NCIS Los Angeles e NCIS Hawaii, sta per tornare con un’altra emozionante puntata, in onda questa sera. Tornando alle vicende che si sono svolte negli episodi precedenti, McGee sarà messo alla prova. Il poliziotto comincerà ad indagare su un caso che prenderà molto sul personale e che tocca delle corde importanti.

NCIS: Hawaii/ Anticipazioni puntata 29 luglio: una lite si trasforma in omicidio

Un gruppo di giovanissimi hacker riesce ad entrare in alcuni alloggi a Quantico, mettendo in allarme l’intero sistema di sicurezza militare. Durante lo svolgimento del caso, McGee si affeziona molto Teagan Fields uno dei ragazzi capace di generare codici QR falsi per poter violare i sistemi di sicurezza a Quantico e prende la faccenda molto sul personale.

Tonino Cripezzi cantante dei Camaleonti, chi è?/ Morte e vita con la moglie Marina Bonotti: "Amore infinito"

NCIS 19, anticipazioni della puntata “Tutto o niente”

NCIS 19 torna, come ogni venerdì, in onda in prima serata su Rai 2. La puntata del 29 luglio 2022 si intitola Tutto o niente. Nell’episodio la squadra avrà a che fare con un bel grattacapo. Un riservista della marina viene trovato morte in circostanze misteriose ma per una ragione importante. Approfondendo il profilo della vittima si scopre infatti che l’uomo è un giornalista investigativo che stava, a sua volta, indagando su un affare losco; una truffa in un’azienda di slot machine per mano dell’amministratore.

Vittorio De Scalzi fondatore dei New Trolls, chi è?/ Morte, moglie Mara e la tragedia della figlia Alice

Di certo la puntata di oggi si rivela molto interessante, con una doppia investigazione che metterà alla prova le abilità del team poliziesco più amato della TV. Già il titolo suggerisce che non ci saranno sconti per nessuno e che il caso assumerà direzioni inaspettate. Il cast di NCIS è composto da: Sean Murray nei panni del protagonista Timothy McGee; Wilmer Valderrama è l’agente Nick Torres; Emily Wickersham è l’agente Eleanor Ellie Sloane; Rocky Conroll è l’agente Leon Vance; Brian Dietzen è James “Jimmy” Palmer; e Katrina Law interpreta l’agente speciale Jessica Knight.











© RIPRODUZIONE RISERVATA