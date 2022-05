NCIS 19/ Anticipazioni 6 maggio 2022: Alden Parker, alle prese con i terroristi, si sacrifica per tutti

Continuano le avventure di NCIS 19 su Rai 2 a partire dalle 21:20 con l’undicesima puntata della fiction intitolata “Lunga vita e prosperità”. Tutto l’episodio avrà come centro della narrazione un caso molto complesso a cui l’unità anticrimine dovrà cercare di venire a capo. Tutto partirà quando una nave civile si imbatterà in una scialuppa alla deriva nelle acque del Nord Atlantico.

Dario e Serena, amicizia finita ad Amici 21?/ Lite per un giudizio "Non mi interessa"

Il primo uomo sulla scialuppa che riuscirà ad identificarsi è Ian Maddox, sottoufficiale capo della Marina che riuscirà a salire a bordo appellandosi alla Convenzione di Ginevra. Tuttavia, la presenza di un marinaio privo di vita spingerà la marina a chiedere aiuto alla squadra anticrimine e da quel momento in poi tutta la squadra cercherà di scoprire l’identità del misterioso cadavere mentre Tim McGee rimarrà in sede a cercare di scovare qualche particolare sulla missione.

Amici 21, Top20 YouTube/ LDA supera Alex, Luigi, Albe...Sissi fuori classifica

NCIS 19, anticipazioni: la squadra in balia dei terroristi

Durante la loro permanenza all’interno della barca i membri della squadra degli NCIS Nick Torres, Jessica Knight, Jimmy Palmer e Alden Parker si rendono subito conto che gli agenti non appartengono alla Marina Militare ma sono dei pericolosi terroristi e per via di una raffica di colpi saranno tutti costretti a ritirarsi e in balia del nemico Nick e Jessica saranno presi in ostaggio. Per salvare i due membri della squadra, Parker si sacrificherà per salvare i colleghi fornendo ai terroristi la soluzione per lasciare la nave.

La puntata che andrà in onda venerdì 6 marzo 2022 si prospetta ricca di colpi di scena e di avventure al limite per la squadra. Alden Parker soccomberà ai terroristi o la squadra riuscirà ad intercettare tutto prima che la situazione sia irreparabile?

Denis Dosio, proposta hot a Emy Buono/ "Facciamo contenuti insieme su OnlyFans"

© RIPRODUZIONE RISERVATA