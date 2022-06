Nuovo appuntamento con NCIS 19 nella prima serata di Rai2. Stasera, venerdì 24 giugno, andrà in onda la prima parte del crossover con lo spin-off NCIS Hawaii. Vedremo infatti l’agente Nick Torres incontrare l’agente speciale Jane Tennant per risolvere un caso insieme. NCIS segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service; il team si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. La stagione 19 è la prima senza Mark Harmon, storico membro del cast, presente fin dall’inizio nei panni di Leroy Jethro Gibbs, supervisore dell’NCIS.

NCIS Hawaii/ Anticipazioni episodio 24 giugno: tra Torres e Jane c'è del tenero?

NCIS 19, anticipazioni 24 giugno: Torres alle Hawaii per lavorare col team di Tennant

Nell’episodio 19×17 di NCIS 19, dal titolo Bugie, la squadra indaga sull’apparente suicidio di un ufficiale della Marina in pensione che era nel gruppo insieme a Palmer e Knight. Nick Torres non può lavorare con il suo team poiché viene chiamato altrove: l’agente speciale dell’NCIS Jane Tennant gli chiede di venire alle Hawaii per collaborare a un caso su cui hanno lavorato insieme. La Tennant è sicura di aver trovato una pista grazie a un testimone chiave. Quando i colleghi gli vanno incontro, però, la loro auto viene colpita da una sfilza di colpi da arma da fuoco e poi si ribalta in strada.

NCIS 18, Gibbs è morto nell’attentato?/ Le anticipazioni di NCIS 19 svelano che...

NCIS 19 e NCIS Hawaii: quanti crossover ci sono?

L’episodio di stasera di NCIS 19 costituisce la prima parte del crossover con NCIS Hawaii, serie spin-off che ha debuttato lo scorso anno negli Stati Uniti ed è già rinnovata per una seconda stagione. Il crossover si concluderà con una seconda e ultima parte nell’episodio diciotto di NCIS Hawaii, in cui assisteremo alla risoluzione del caso congiunto tra la squadra di Torres e quella dell’agente Jane Tennant. Al momento questo è l’unico crossover tra i due polizieschi.

LEGGI ANCHE:

NCIS 18/ Anticipazioni 8 ottobre, finale di stagione: Gibbs vittima di un attentato

© RIPRODUZIONE RISERVATA