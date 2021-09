NCIS 19/ Anticipazioni prima puntata USA: riparte dall’attentato a Gibbs

Lunedì 20 settembre sulla CBS debutta “NCIS 19”, la nuova stagione della storica serie con Mark Harmon. A poche settimane dalla messa in onda, il sito web SpoilerTV ha diffuso la trama della prima puntata che si intitolerà “Blood in the Water” che riprende la narrazione dai momenti immediatamente successivi all’esplosione della barca sulla quale viaggiava Leroy Jethro Gibbs. Nell’episodio, scritto da Christopher Walid e diretto da Michael Zinberg, la squadra inizierà subito le indagini scoprendo che Gibbs era sulle tracce di uno spietato serial Killer. Tim McGee e il team verranno aiutati della giornalista Marcie Warren, interpretata da Pam Dawber (moglie di Mark Harmon), che svelerà la verità sull’indagine top secret guidata da Gibbs. Steven D. Binder, showrunner di NCIS, ha svelato il destino di Leroy Jethro Gibbs dopo l’esplosione: “Sappiamo che non è morto nell’esplosione e sappiamo che è in grado di nuotare abbastanza bene, quindi tutto è ancora possibile con Gibbs”, ha detto a TvLine.

NINE PERFECT STRANGERS/ Kidman e i suoi ospiti tra autenticità e autoironia

NCIS 19: addii e ritorni nel cast della serie tv

Mark Hammon, quindi, vestirà ancora i panni di Leroy Jethro Gibbs anche se all’inizio della diciannovesima stagione di “NCIS” sarà presente in modo diverso: “Gibbs ha dato la caccia a questo serial killer e lo sta facendo da solo. Al momento è tagliato fuori dalla sua squadra… ma negli episodi iniziali le cose cambieranno”, ha rivelato lo sceneggiatore a TvLine. Ricordiamo che Ellie Bishop, interpretata da Emily Wickersham, ha abbandonato il team nel finale della diciottesima stagione. Steven D. Binder ha già confermato il ritorno di un volto storico di “NCIS”: Tobias Fornell, grande amico di Gibbs, interdetto da Joe Spano. La sua ultime apparizione nella serie tv risale al 9 marzo 2021 quando è andato in onda l’episodio “Come stelle nell’oscurità”. Inoltre un altro personaggio ricorrente prenderà parte alla prima puntata di “NCIS 19”: nella lista delle guest star compare il nome di David McCallum che riprenderà il ruolo del dottor Ducky Mallard.

LEGGI ANCHE:

NCIS: New Orleans 7/ Anticipazioni episodio 5 settembre: chi ha ucciso Paula Cooke?Grand Hotel 3/ Anticipazioni ultima puntata 5 settembre: Donna Teresa nei guai?

© RIPRODUZIONE RISERVATA