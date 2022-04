NCIS 19/ Anticipazioni puntata 29 aprile, gli agenti ricevono una donazione…

Ncis 19, anticipazioni puntata 29 aprile: il ritorno di Gibbs e…

Prosegue la programmazione di Ncis 19 su Raidue in prima serata. Intitolata “Giuramento di fedeltà”, la prossima puntata di NCIS 19 riporterà in scena lo storico protagonista Mark Harmon. L’agente speciale tornerà nella vita dei colleghi, due in particolare, con un gesto a dir poco commovente. Trasferitosi in Alaska per condurre, dopo anni di valorose missioni e dolorosi lutti, una vita tranquilla, Gibbs tornerà a scaldare i cuori di Tim e Jimmy con una donazione che nasconderà, in realtà, un significato ben preciso. Il nuovo episodio del poliziesco di Raidue si aprirà mostrando un perplesso Tim McGee alle prese con un misterioso accredito di 10.000 dollari presso il suo conto corrente. Incuriosito dall’accaduto e convinto che si tratti di un evidente errore, l’agente proverà a contattare la banca per risolvere il mistero.

La situazione, tuttavia, si farà ancor più complessa quando Jimmy Palmer confesserà di essere alle prese con lo stesso dilemma. Sarà Leon Vance, l’unico a conoscenza dell’accaduto, a far chiarezza. L’uomo, infatti, rivelerà ai colleghi di esser appena diventati membri del Leroy Jethro College Scholarship Club, ovvero i destinatari dei fondi che Gibbs aveva istituito per gli studi della defunta figlia. L’obiettivo dell’ormai ex agente si rivelerà, infatti, quello di onorare la memoria di Kelly permettendo alle famiglie dell’NCIS di sostenere i figli negli studi.

Le anticipazioni della nuova puntata di Ncis 19, il team sarà alle prese con un caso particolarmente complesso. La squadra, infatti, si occuperà di scoprire la verità sulle infamanti accuse mosse contro Rafi Nazar, un sottufficiale capo della Marina reo di aver rubato un software altamente riservato con lo scopo di venderlo ad un acerrimo nemico dell’America. Nella puntata in onda questa sera, l’ispettore portuale Goodrick viene ritrovato morto in un container che contiene anche due casse di armi. Intanto, Tennat deve risolvere anche una delicata questione di famiglia.

Intanto tra pochi giorni la serie NCIS: Los Angeles raggiungerà l’importante traguardo dei 300 episodi. Gli autori hanno deciso di cogliere l’occasione per coinvolgere un ospite d’eccezione, in un ruolo a dir poco prominente. Il veterano dello schermo Richard Gant sarà infatti Raymond, il padre dell’agente speciale Sam Hanna. ntitolato opportunamente Work & Family, l’episodio 300 – attenzione alle anticipazioni – vedrà Sam andare a vivere con il padre. Nel frattempo, mentre la squadra indaga sul caso di due uomini saltati in aria con i loro stessi esplosivi mentre cercavano di entrare in una base militare, Callen (Chris O’Donnell) pensa di fare il passo successivo con Anna (Bar Paly).











