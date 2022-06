Con l’episodio di NCIS Hawaii in onda stasera, venerdì 24 giugno, su Rai2, si conclude il crossover con la serie originale, NCIS, in cui assisteremo alla risoluzione di un caso congiunto. La serie segue le vicende dell’agente speciale incaricato dell’NCIS Pearl Harbor Jane Tennant e la sua squadra di specialisti, che bilanciano il dovere verso la famiglia e il paese, mentre indagano su crimini che coinvolgono il personale militare e la sicurezza nazionale. Il poliziesco è il terzo spin-off della longeva NCIS, dopo NCIS Los Angeles (con all’attivo tredici stagioni) e NCIS New Orleans (che si è concluso dopo sette stagioni). L’appuntamento con NCIS Hawaii segue quello con NCIS ogni venerdì sera.

NCIS 19/ Anticipazioni episodio 24 giugno: Torres alle Hawaii per incontrare Tennant

NCIS Hawaii, anticipazioni 24 giugno: c’è ancora del tenero tra Torres e Jane?

Nell’episodio 1×17 di NCIS Hawaii, dopo l’attentato alla loro auto, Jane e Torres sono riusciti a sopravvivere allo schianto, ma il loro testimone è morto. I due agenti quindi raggiungono il resto della squadra di Jane Tennant e chiedono l’aiuto di un altro testimone che aveva simulato la sua morte cinque anni prima per evitare di essere trovato e ucciso. Parallelamente, anche l’agente speciale Jessica Knight fa visita alla sede principale dell’NCIS per assistere nel caso, mentre la squadra delle Hawaii si interroga sul passato tra Tennant e Torres: la fiamma potrebbe essersi riaccesa?

NCIS 18, Gibbs è morto nell’attentato?/ Le anticipazioni di NCIS 19 svelano che...

NCIS Hawaii: il passato di Torres e Jane

In un’intervista con TV Insider, l’attore Wilmer Valderrama ha parlato a proposito del rapporto tra il suo personaggio, Nick Torres, e quello interpretato da Vanessa Lachey: “Tennant e Torres vanno troppo d’accordo. Sono davvero sono bravi a lavorare insieme.” I due agenti sono stati insieme in passato: la loro storia d’amore risale ai tempi prima che si unissero alle squadre dell’NCIS, per questo hanno molto alchimia, ha confermato Valderrama. Per quanto riguarda Torres, invece, aspettiamoci momenti bui per il suo personaggio. Dopo essere andato sotto copertura con l’NCIS, qualcosa in lui si è riaperto, vecchie ferite difficili da rimarginare.

LEGGI ANCHE:

NCIS 18/ Anticipazioni 8 ottobre, finale di stagione: Gibbs vittima di un attentato

© RIPRODUZIONE RISERVATA