NCIS: Hawaii/ Anticipazioni puntata 29 luglio: una lite si trasforma in omicidio

NCIS: Hawaii, in arrivo una nuova esilarante puntata su Rai 2

NCIS: Hawaii è una serie poliziesca, spin-off di NCIS che vedrà una nuova puntata proprio oggi, venerdì 29 luglio 2022. La seria molto gettonata in Amarica è arrivata anche in Italia e racconta le gesta di una squadra di agenti del servizio investigativo criminale navale. Il team lavora per Pearl Harbor ed è guidata dalla solida professionalità dell’agente speciale Jane Tennant.

Nell’episodio precedente l’agente Kai Holman riceve una strana chiamata che lo mette al corrente della morte di un procuratore federale. L’agente viene informato di un marinaio scomparso che potrebbe conoscere dettagli preziosi sulla morte del pubblico ministero e su chi lo ha ucciso. A questo punto, Holman chiama in aiuto tutta la squadra che comincia ad indagare sul caso. Si inizia proprio dal marinaio scomparso, Neil Blake, precedentemente accusato di insubordinazione per attacchi di rabbia che sarebbe fuggito dalla scena dal crimine; almeno così sembra…. Inoltre, Lucy riesce a scoprire un dettaglio importante: Whistler ha rifiutato una promozione a Washington per rimanere alle Hawaii.

NCIS: Hawaii anticipazioni della puntata “Lo scambio”

Nell’episodio Lo scambio, in onda stasera su Rai 2 alle 22:00, la squadra dovrà entrare nelle vicende di un’apparente faida famigliare. Infatti, durante una normalissima lite famigliare, un caporale perde la vita nello scontro. Inizialmente si bolla il caso come incidente, ma successivamente le carte in tavola cambiano.

I famigliari della vittima spariscono misteriosamente, lasciando un indizio che ribalta le sorti dell’indagine. A sviare ancora di più dall’ipotesi di incidente casuale, si aggiungono anche i risultati dell’autopsia che indicano elementi ben diversi…. A questo punto, quello che prima sembrava qualcosa di accidentale, assume pian piano i contorni dell’omicidio premeditato. Quali saranno i segreti di questa guerra famigliare? L’episodio potrà essere visto comodamente anche in streaming su RayPlay, completamente gratuito e in diretta sul proprio PC.

