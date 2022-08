NCIS Hawaii/ Anticipazioni puntata 5 agosto: lieto fine per Kate e Lucy

NCIS Hawaii, finale di stagione su Rai 2 il 5 agosto

Questa sera, venerdì 5 agosto, alle 21.20 su Rai 2 va in onda l’ultima puntate della di NCIS Hawaii. Settimana prossima, quindi, non ci sarà il consueto appuntamento con lo spin off di NCIS. Nel marzo 2022, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione che dovrebbe debuttare il 19 settembre 2022. Nel penultimo episodio il capitano Milius torna alle Hawaii per un’operazione segreta di scambio di prigionieri e porta Jane come sua scorta personale nelle Filippine, dove avrà luogo lo scambio. Nell’episodio finale dal titolo “Famiglia” il capitano Milius continua a lavorare con Tennant e il suo team all’indomani dello scambio di prigionieri tra gli Stati Uniti e l’Europa orientale. Inoltre, Whistler segue il consiglio di Ernie e fa un grande gesto nella speranza di riconquistare Lucy. Ma scopriamo nel dettagli le anticipazioni del finale della prima stagione di NCIS Hawaii.

NCIS Hawaii, anticipazioni episodio “Famiglia”

Nel ventiduesimo episodio di NCIS Hawaii, dal titolo “Famiglia”, il comandante Thomas Kelley muore per avvelenamento sull’aereo. Intanto Kai sta lavorando su come è esplosa l’auto di Freeloff. L’aereo atterra e Jane informa tutti i passeggeri a bordo che saranno interrogati. Thomas è morto a causa di un agente nervino e non è l’unica vittima. Sembra che il gas sia stato somministrato in due momenti diversi, a terra e poi in volo tramite ossigeno in bombola. Dopo aver ricevuto alcuni consigli da Ernie Malik, Kate Whistler sorprende Lucy Tara cantando davanti “a tutti “Make You Feel My Love”. Invece la relazione di Jane con il capitano Joe Milius non ha un lieto fine, dal momento che lui lavora a Washington e lei sull’isola. I due decidono di godersi il tempo insieme mentre lui è alle Hawaii.

