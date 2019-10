NCIS Los Angeles 10/ Anticipazioni 11 ottobre: il ritorno di Nicole DeChamp

NCIS LOS ANGELES 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 11 ottobre 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS Los Angeles 10, in prima tv assoluta. Sarà il 16°, dal titolo “Scomode verità“, in prima tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati due settimane fa: un gruppo di ragazzini si introduce nel magazzino del teatro. Un ragazzo decide di fuggire con della refurtiva ed aziona una delle bombe presenti sulla porta. Callen (Chris O’Donnell) viene avvisato del pericolo e raggiunge i bambini per riuscire a liberarli, visto che sono rimasti intrappolati sotto le macerie. Sam (LL Cool J) invece soccorre uno dei feriti ed è costretto a fargli una manovra d’emergenza per farlo respirare. Riferisce poi a Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen) che la bomba piazzata addosso a Jalal è stata manovrata da remoto. Nell (Renée Felice Smith) e Eric (Barrett Foa) scoprono grazie ai video che il terrorista si trovava seduto ad un bar di fronte al teatro. Grazie agli sforzi della squadra e dei soccorsi, tutti i civili vengono fatti uscire dall’edificio. Intanto, Kensi, Deeks e Fatima (Medalion Rahimi) incontrano finalmente il terrorista sopravvissuto all’attacco precedente e lo obbligano a confessare tutto. Scoprono così che Jalal potrebbe essere stato ucciso da un certo Omar, ma viene ritrovato già morto nell’edificio in cui i criminali hanno registrato l’ultimo video di minaccia. Sul posto vengono ritrovati anche altri due cadaveri, due dipendenti di un aereoporto che secondo la squadra sarà il prossimo bersaglio. Sam e Callen individuano i due attentatori e trovano un ordigno non ancora attivato, ma uno dei criminali riesce a fuggire e ad usare il controllo da remoto. Sam tenta il tutto per tutto e poi è costretto ad allontanare il mezzo, da cui riesce a saltare giù appena in tempo. Callen è sempre più convinto che i mercenari non siano in contatto con l’esercito Marshak, ma con qualcuno di più pericoloso. L’agente Ross comunica poi alla squadra che l’unico uomo arrestato verrà interrogato dall’FBI. Intanto, Deeks ha un’intuizione: in realtà gli attentati nascondono la volontà di liberare un pericoloso criminale che sta per essere estradato. La squadra si muove al completo per impedire l’attacco e con sorpresa si scopre che Ross (Kerr Smith) e i suoi uomini sono gli organizzatori del colpo, ma nessuno di loro sopravvive alla sparatoria con Callen e gli altri. A fine caso, Ochoa (Esai Morales) fa rapporto al sottosegretario sull’andamento della squadra. Ha capito che vogliono solo trovare Hetty (Linda Hunt) e le consiglia di non dividere i diversi compomenti del team. La donna gli chiede anche notizie della figlia, dipendente dalla droga da tempo e ora decisa a non farsi aiutare più da lui. Quella sera, Callen e gli altri si uniscono ai cittadini ritornati di fronte al teatro per rendere omaggio alle tante vittime che non ce l’hanno fatta.

NCIS LOS ANGELES 10 ANTICIPAZIONI DELL’11 OTTOBRE 2019

EPISODIO 16, “SCOMODE VERITÀ” – In questa nuova puntata di NCIS Los Angeles 10 possiamo ritrovare uno dei personaggi recenti più noti ai fan della serie crime: la DeChamps. Ricordiamo bene come sia stata di estremo aiuto alla squadra in diverse occasioni e ora un nuovo e misterioso caso le permetterà di ritornare al fianco dei nostri eroi. Un paio di amanti del birdwatching cercano di aiutare una donna coinvolta in un incidente, ma i soccorsi tardano ad arrivare e muore. La sconosciuta viene identificata poi come Rebecca Frazier, una giornalista che ha riferito ai suoi capi di essere impegnata in un’operazione segreta. Nessuno però sa i dettagli e dato quanto accaduto, i DOD cercano di dimostrare che è stata vittima di un reale incidente e non di un tentato omicidio. La squadra inizia ad indagare: Kensi scopre che Rebecca è entrata in contatto con un marine in pensione, mentre gli altri si interrogano sulle ultime parole della giornalista, riguardo al fatto di trovare delle caramelle. Solo dopo aver conosciuto Ikande scoprono che in realtà le sue parole avevano un altro significato. Il marine infatti ha rifiutato di parlare con Rebecca nonostante i molteplici contatti.

