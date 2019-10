NCIS LOS ANGELES 10/ Anticipazioni 18 ottobre: Kensi e Deeks finalmente sposi!

NCIS LOS ANGELES 10, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio della serie NCIS Los Angeles 10, in prima Tv assoluta. Sarà il 17°, dal titolo “Finchè morte non ci separi“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Roberta (Pamela Reed) arriva in città per aiutare Deeks (Eric Christian Olsen) e Kensi (Daniela Ruah) con gli ultimi preparativi per il matrimonio. Anche Nicole DeChamps è ritornata, per via di un caso finito in tribunale. Visto che Deeks sarà assente, ha deciso di unirsi la squadra. Appena in tempo, visto che Eric (Barrett Foa) poco dopo annuncia l’arrivo di un nuovo caso. La giornalista Rebecca Frazier è morta a causa di un incidente in auto, ma visto che stava facendo delle indagini segrete sui Marines, il Dipartimento vuole averne la certezza. Un’amica della vittima rivela a Kensi di indagare su un ex Marine, visto che la Frazier aveva cercato di contattarlo più di una volta negli ultimi tempi. Odell Ikande (Cedric Sanders) diventa quindi il principale sospettato. Sulla scena del crimine, Sam (LL Cool J) trova un dispositivo piazzato al di sopra delle ruote, utile per comandare a distanza il navigatore di bordo della giornalista. Il Procuratore Rogers (Peter Jacobson) invece usa tutti i suoi contatti per scoprire che cosa è successo. In modo confidenziale, scopre che Ikande ha salvato tanti civili da un attacco in Afghanistan, in cui ha perso quattro uomini della sua squadra.

Quando Nell (Renée Felice Smith) individua un furgone sospetto nelle vicinanze della scena del crimine, prima del delitto, Sam e Callen (Chris O’Donnell) ingaggiano una sparatoria per impedire che il mezzo venga distrutto. Sono costretti ad uccidere due uomini, collegate alla gang Azteka. Indagando sul salvataggio, Kensi e Nicole interrogano uno dei civili sopravvissuti. Odell lo ha contattato quella mattina e gli ha parlato di un incidente d’auto. Beckett (Colby French) però li conduce da Odell, che viene preso di mira da un aggressore armato di coltello. Nicole riesce a fermare l’ex Marine prima che fugga, mentre Kensi uccide il criminale che lo ha colpito. Solo in seguito si scopre che si tratta di un killer a pagamento. Odell invece rivela invece che lavorava con la giornalista, unica chance per raccontare quanto accaduto in passato. Andando più a fondo, Nell e Eric realizzando che la missione in Afghanistan ha rischiato di smascherare un traffico di droga, nascosto grazie ad un gruppo di finti tecnici chiamati per riparare un generatore. Per impedire a Odell di parlare, Beckett decide però di rapire la sua coinquilina, un’altra superstite e ponte di collegamento fra lui e Rebecca. La squadra organizza quindi un incontro sorvegliato per catturare Beckett e salvare la ragazza. Mentre il caso viene chiuso, l’ispettore d’igiene consegna a Roberta la sua relazione, dimostrandole che ci sono poche cose da sistemare. Dato che la madre non ha mai ballato, Deeks decide di insegnarle qualche passo perchè possa danzare al suo matrimonio.

NCIS LOS ANGELES 10, ANTICIPAZIONI DEL 18 OTTOBRE 2019

EPISODIO 17, “FINCHÈ MORTE NON CI SEPARI” – Dopo due stagioni trascorse in attesa, i fan potranno assistere finalmente ad uno dei momenti più emozionanti del capitolo in corso: il matrimonio di Deeks e Kensi. Una cerimonia condita di dubbi, soprattutto per quanto riguarda l’ex agente. Deeks si intrufola quindi nella barca di Sam e per poco non riceve una pallottola. I due si uniranno poi a Callen per trovare una scatola fatta da Kensi, che ha deciso di regalargli come simbolo del loro legame. La situazione sfugge di mano quando alle nozze spunta anche Kirkin, accorso nella speranza che Deeks possa cambiare idea e scappare con lui. Il russo però verrà rapito subito dopo e anche se il caso è di competenza dell’FBI, la squadra decide di indagare. Prima di confessarlo agli altri, Deeks però trova la scatola del mistero, dentro cui c’è un’ancora più misteriosa chiave.



© RIPRODUZIONE RISERVATA