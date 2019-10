NCIS LOS ANGELES 10/ Anticipazioni 25 ottobre: Nell protegge un killer?

NCIS LOS ANGELES 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 25 ottobre 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS Los Angeles 10, in prima tv assoluta. Sarà il 18°, dal titolo “Il fuggitivo“, in prima tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati una settimana fa: am (LL Cool J) sente degli strani rumori a bordo della sua barca e scopre con sorpresa che si tratta di Deeks (Eric Christian Olsen). L’amico infatti ha deciso di intrufolarsi a tarda notte perchè ha un urgente bisogno di parlare con l’amico: visto che si tratta della vigilia del matrimonio, inizia a nutrire dei dubbi su che cosa dovrebbe fare. Sam convoca Callen (Chris O’Donnell) per avere supporto: Deeks pensa di aver ingannato in qualche modo Kensi (Daniela Ruah) e che sia più giusto lasciare che sia un uomo migliore a sposarla. Intanto, Eric (Barrett Foa) continua ad allenarsi per diventare agente speciale, ma Rogers (Peter Jacobson) pensa che abbia le qualità adeguate. Lo informa poi che in occasione del matrimonio, ha richiesto ad una squadra aggiuntiva di prendere il posto degli agenti a pianta stabile. Deeks invece coinvolge Sam e Callen nella ricerca di una misteriosa scatola che Kensi gli ha affidato diverso tempo prima, con la richiesta che la aprisse solo nel loro grande giorno. Poco dopo, Kirkin (Ravil Isyanov) li raggiunge e mostra la pistola ai tre, invitando Deeks a salire a bordo della sua auto. Dopo aver scoperto che sta per sposarsi, gli propone di lasciare tutto e seguirlo. Deeks però gli ribadisce ancora una volta di essere innamorato di Kensi. Intanto, l’ex cecchina trascorre qualche ora con Roberta (Pamela Reed) e ripensa a Granger (Miguel Ferrer): avrebbe dovuto accompagnarla all’altare, visto che ha perso il padre tempo prima.

Arrivati al Quartier Generale, la squadra scopre che Kirkin è stato rapito. Deeks però decide di andarsene e voltare le spalle al caso, visto che non intende farsi coinvolgere. Kensi invece ha qualche problema con le damigelle, fin troppo emotive. Arrivato al bar, Deeks trova la scatola di Kensi: all’interno c’è una lettera della fidanzata in cui gli parla del padre e della fede nuziale che le ha lasciato l’ultima volta che lo ha visto in vita. Ritornato in sè, Marty si unisce al resto della squadra per scoprire chi ha rapito Anatoly. Secondo Nell (Renée Felice Smith), il colpevole potrebbe essere l’attore Paulie Baroni (Louie Liberti). Il team sospetta per un trucco ideato da Kirkin per distrarre Deeks, ma decidono comunque di indagare. Mentre tutti sono alla sua ricerca, il russo si presenta alla cerimonia di Deeks e Kensi, così come alcuni uomini di Baroni, che intendono fargli del male. Il russo però fugge dalla finestra della stanza di Kensi, che dopo aver affrontato un’altra crisi di pianto delle damigelle, strappa per sbaglio il vestito. Kirkin intanto viene prelevato dalla squadra, che assiste all’inaspettata comparsa di Hetty (Linda Hunt). A nozze concluse, la vice direttrice decide di mantenere il segreto su dove sia svanita per tutto il tempo.

NCIS LOS ANGELES 10, ANTICIPAZIONI DEL 25 OTTOBRE 2019

EPISODIO 18, “IL FUGGITIVO” – La sorella di Nell ritorna in città: Sydney la convince a incontrarsi in un bar in gran segreto. Nell però arriva in ritardi alla riunione per un nuovo caso: il corpo di Mason Walker è stato trovato in un cassonetto. Secondo le informazioni, la vittima stava gestendo il controllo degli accessi a un incontro sulla Difesa navale. Dopo essere stato rapito, è stato rubato anche un disco rigido con tutte le informazioni sulla riunione. Intanto, Sydney chiede alla sorella di aiutarla a proteggere un certo Andre Martinez, una vecchia conoscenza dei tempi della scuola. Si scopre in seguito che l’uomo è il principale sospettato della morte di Walker. Dopo essere stato assunto di recente come ingegnere, Martinez non si è presentato al lavoro e il capo ha deciso di informare la squadra. Eric però si preoccupa sempre di più quando grazie alle telecamere scopre che l’uomo si trova in compagnia di Nell e della sorella.



