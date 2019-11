NCIS LOS ANGELES 10/ Anticipazioni 29 novembre: doppio attacco ISIS (finale stagione)

NCIS LOS ANGELES 10, DOVE SIAMO RIMASTI: IL FINALE DI STAGIONE!

Rai 2 trasmetterà gli ultimi due episodi di NCIS Los Angeles 10 nella prima serata di oggi, venerdì 29 novembre 2019, in prima Tv assoluta. Saranno il 23° e il 24°, dal titolo “Il guardiano” e “Sotto falsa bandiera“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Anna (Bar Paly) aggredisce una guardia alle spalle e fugge con Kate Miller (Eve Harlow). La squadra indaga sul caso, ma visto che Anna ha ricevuto un aiuto esterno, Callen (Chris O’Donnell) finisce fra i sospettati. Mentre Anna e Kate rubano un’auto, Deeks (Eric Christian Olsen) e Kensi (Daniela Ruah) risalgono fino a Phil Carmona (Ted King), un uomo che ha minacciato Katie via telefono. Arkady (Vyto Ruginis) rivela di conoscerlo e permette al team di scoprire il suo legame con gli oligarchi russi. Grazie a Rogers (Peter Jacobson), l’uomo vuota il sacco: la Miller lo ha ricattato per ottenere informazioni sulla sua attività illecita. Eric (Barrett Foa) scopre invece che la donna ha rubato l’identità di una ragazza morta. Intanto, Anna crea un diversivo e fa finta di uccidere un agente. Callen e Sam (LL Cool J ) raggiungono il posto in tempi brevi e Anna protegge Kate, prima che l’auto si ribalti. I russi però avviano una sparatoria contro la squadra, dando modo alle due donne di fuggire di nuovo. Prima però Callen e Anna hanno modo di parlare: l’ex agente ha avvicinato Kate solo per il suo legame con Volkoff, decisa a trovare Nikita (Daniel J. Travanti). Hetty (Linda Hunt) confessa di aver assoldato Anna per trovare Nikita. Quando la CIA accetta di collaborare, la squadra scopre che Anna è in Havana con il padre di Callen. Con l’aiuto di Joelle (Elizabeth Bogush) il team raggiunge il posto, ma Callen e la sua ex vengono prelevati subito da Volkoff (David S. Lee). L’agente viene poi rinchiuso sottoterra con il padre. Volkoff rivela poi di avere in ostaggio un uomo che Nikita conosce, ma quest’ultimo si rifiuta di collaborare e Anna e Joelle vengono uccise. Volkoff svela poi che lo sconosciuto è Darius Reznikov (Gene Farber), il figlio dell’uomo che ha ucciso la moglie in passato e che Nikita ha scelto di crescere al posto di Callen. Mentre Sam e gli altri li localizzano, Callen scopre che in realtà Joelle e Anna sono ancora vive. Nikita e Darius invece creano un piano segreto e uccidono gli uomini di Volkoff, che però rinchiude il ragazzo in un bunker. Anche se il russo attiva una bomba, Callen riesce a imprigionare Volkoff e portare il resto della squadra all’esterno. Anna però decide di rimanere a Cuba con Joelle. In ospedale, Hetty fa riflettere Nikita sulla possibilità che Darius sia ancora vivo. Il ragazzo infatti è riuscito a sfuggire al gas grazie ad una maschera. Le condizioni di Nikita però sono gravi e muore nel giro di pochi giorni, dopo aver ringraziato il figlio per averlo riportato a casa.

NCIS LOS ANGELES 10, ANTICIPAZIONI DEL 29 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 23, “IL GUARDIANO” – Callen e Sam raggiungono il Golfo Persico per aiutare Harmon Rabb Junior, un Capitano della Marina di stanza sulla USS Allegiance. Secondo le informazioni, alcuni simpatizzanti dell’ISIS sono pronti per un nuovo attacco che questa volta prevede dei bersagli militari: le portaerei americane. Intanto, Nell viene richiamata di nuovo dai medici a causa delle condizioni critiche dellamadre. A quanto pare Sydney non può dirle tutto se non incontrandola di persona. Così Nell si trova costretta a partire nel bel mezzo di una crisi nazionale e lasciare solo Eric a gestire l’operazione da remoto.

EPISODIO 24, “SOTTO FALSA BANDIERA” – Callen, Sam e Rabb sono riusciti ad avere un vantaggio contro gli iraniani, ma sono costretti a trattare con i terroristi mentre si avvicinano al confine iracheno. Nel frattempo, Hetty decide di chiedere l’aiuto di Mac per ottenere delle informazioni da un diplomatico russo. Si scopre così che dietrol’attacco potrebbero non esserci solo ceceni e ISIS, ma una rete ben più ampia. Eric invece è confuso sul da farsi: aiutare Nell oppure la squadra?



