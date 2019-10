NCIS LOS ANGELES 10/ Anticipazioni del 4 ottobre 2019: Sam e Callen si salveranno?

NCIS LOS ANGELES 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 4 ottobre 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS Los Angeles 10, in prima tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo “Fumo negli occhi – Parte II”, in prima tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati due settimane fa: Callen (Chris O’Donnel) e il resto della squadra si lanciano all’inseguimento di un furgone su cui è piazzata una bomba. Sam (LL Cool J) decide di introdursi nel vano per impedire l’esplosione, aiutato da Kensi (Daniela Ruah). Callen invece entra nella cabina del guidatore per fermare il mezzo, mentre Deeks (Eric Christian Olsen) li segue da lontano. L’operazione per fortuna va a buon fine e il bersaglio, una nave museo, non viene intaccata. Ritornati alla base, Callen fa presente a Sam di aver corso un forte pericolo, visto che ha disattivato l’ordigno solo un secondo prima che esplodesse. Eric (Barrett Foa) e Nell (Renée Felice Smith) rivelano poco dopo che il terrorista appena arrestato è in contatto con uno studente, Jalal (Amir Kamali). Anche se la squadra vorrebbe collaborare con l’agente Ross (Kerr Smith), Ochoa (Esai Morales) decide di spedirli tutti a casa. La scorta che trasporta il terrorista però viene uccisa durante il tragitto. Al mattino, Kensi svela al compagno di non credere che potranno fare quel lavoro per sempre, soprattutto dati gli ultimi eventi. Callen invece è nervoso perchè non ha ancora notizie del padre e di Hetty (Linda Hunt). Una volta scoperti gli ultimi eventi, il team si rimette in moto per fermare i terroristi. Sam e Callen contattano quindi l’agente Navasi (Medalion Rahimi) per scoprire qualcosa di più sul gruppo di terroristi, mentre Deeks e Kensi scoprono che ci potrebbe essere un testimone della morte dei federali. Secondo Fatima, Jalal potrebbe essere utile per un nuovo attentato e vista la velocità dell’operazione, è possibile che il prossimo attentato sia imminente. Il caso si complica quando l’ex titolare di Jalal scompare: la moglie parla di un furto avvenuto tempo prima, attribuito proprio al giovane connazionale. Grazie all’aiuto di una senzatetto, Kensi e Deeks ottengono il numero di targa di chi ha rapito Jalal e li rintraccia in un edificio abbandonato. A causa dell’irruenza di Ross, l’operazione però va in fumo e l’unico criminale utile viene ucciso dopo che ha cancellato ogni traccia. Nell scopre che l’uomo ucciso è del Sud Africa, mentre Eric scopre che una delle ultime ricerche fatte dai terroristi riguarda un incrocio in particolare. Sam e Callen intuiscono che il bersaglio è un teatro: Jalal si presenta con indosso una bomba poco dopo, ma i due agenti non riescono ad impedire la prima esplosione. Sopravvissuti, Sam e Callen riaprono gli occhi poco prima che Jalal faccia scoppiare il secondo ordigno. Sam e Callen alla fine rimangono intrappolati con dei civili nell’edificio, dato che sulle porte sono presenti altre bombe. Fatima scopre poi che l’esercito Mashrak ha appena rivendicato l’attentato e si prepara ad un altro colpo.

NCIS LOS ANGELES 10 ANTICIPAZIONI DEL 4 OTTOBRE 2019

EPISODIO 15, “FUMO NEGLI OCCHI – PARTE II” – Callen e Sam sono ancora intrappolati nel teatro in cui i terroristi hanno fatto esplodere diverse bombe. Questo impedisce alla squadra di essere al completo e di poter contare sul loro aiuto per riuscire a scovare la cellula presente a Los Angeles. Purtroppo ogni porta del teatro ha degli esplosivi che potrebbero scoppiare da un momento all’altro. Intanto, Ochoa incontra il Sottosegretario della Marina per chiedere che la squadra non venga sciolta. Il suo consiglio verrà accettato? In questa nuova occasione scopriremo anche qualcosa di più sul personaggio di Esai Morales, finora rimasto fin troppo nell’ombra. Sembra infatti che abbia una figlia di nome Marianna. Tutto questo però potrebbe non essere connesso con il caso: il team scoprirà entro breve che gli attacchi potrebbero essere solo una copertura per nascondere qualcos’altro.

