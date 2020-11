NCIS Los Angeles 11/ Anticipazioni episodio 1 novembre: Callen chiede aiuto a Nell…

NCIS LOS ANGELES 11, ANTICIPAZIONI EPISODIO OGGI, 1 NOVEMBRE

Siamo tutti in attesa della stagione numero 12 al via questo mese su CBS ma, intanto, in Italia, l’appuntamento è su Rai2 con l’episodio numero 14 di NCIS Los Angeles 11. L’undicesima stagione della serie è composta da 22 episodi e questo significa che siamo ormai agli sgoccioli e la programmazione continuerà fino al gran finale in questo mese e il prossimo, salvo cambiamenti, ma cosa vedremo questa sera? Ad andare in onda sarà l’episodio dal titolo “Prima il dovere” in cui la squadra indaga sull’omicidio di un ingegnere navale durante un evento di poesia. Dall’altro lato, invece, Callen ha chiesto un favore a Nell chiedendogli di aiutarlo a trovare la sua ex ragazza Anna. Secondo lui la donna è stata coinvolta in un omicidio a Barcellona e vuole che Nell scopra il suo coinvolgimento ma senza coinvolgere gli altri membri della.

NCIS LOS ANGELES 11X14 “Prima il dovere”

Ma qual è il caso del giorno in NCIS Los Angeles 11? La risposta arriverà sin dai primi minuti dell’episodio in cui un ex militare aveva lasciato la Marina per entrare nel settore privato come ingegnere del software ma trovando la morte durante la lettura di poesie. Kensi e Deeks si recheranno sul luogo dell’evento per prendere informazioni su Michael Carpenter ma senza arrivare ​​da nessuna parte. Sam e Callen sono andati alla società tecnologica in cui lavorava Carpenter e hanno scoperto che stava costruendo un motore di ricerca e riusciranno a parlare con il collega della vittima e, sebbene non abbiano ottenuto molto da lui, hanno ricevuto ulteriori informazioni dall’agente speciale Deschamps. La chiave è proprio questo motore di ricerca?



© RIPRODUZIONE RISERVATA