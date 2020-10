NCIS Los Angeles 11/ Anticipazioni episodio 11 ottobre: vita, morte e miracoli!

NCIS Los Angeles 11, anticipazioni episodio di oggi, 11 ottobre

Cos’altro succederà al team di NCIS Los Angeles 11? Siamo ormai al giro di boa della stagione e la programmazione di Rai 2 conferma che la serie andrà avanti ancora per un altro mese almeno e, quasi sicuramente, fino ad esaurimento di stagione che è composta da 22 episodi. La strada è ancora lunga e i casi da affrontare sono tanti a cominciare da quello di oggi. A partire dalle 21.10 circa su Rai2 andrà in scena l’episodio numero 11, quello che in Patria ha segnato il finale della prima stagione con tutte le complicazioni del caso. Al grido di ‘Confessioni’, l’episodio occuperà la prima parte del prime time della rete, ma cosa saprà regalare al suo pubblico? I casi giocano un ruolo secondario in questo finale di metà stagione in cui il team sarà chiamato a fermare il furto di dati personali da parte di una donna e, poi, anche un attacco terroristico che metterà a rischio tutto e tutti.

Cosa ne sarà di Callen e Sam in NCIS Los Angeles 11?

Nell’episodio di NCIS Los Angeles 11 in onda oggi, Callen e Sam saranno al centro di molte cose in questo episodio e per una buona ragione visto che sono stati a lungo i capisaldi del team e ad un certo punto potrebbero pensare di andare avanti e lasciarsi tutto alle spalle. Sam ci ha pensato già grazie a Lance Hamilton e, per Callen, ha attraversato due anni molto tumultuosi ma adesso sta cercando di capire cosa vuole per il suo futuro; quale momento migliore per farlo di oggi? Per quanto riguarda la storia di Deeks e Kensi, all’inizio di questa stagione è stato suggerito che i due possano presto mettere su famiglia, ma le cose sono un po’ più difficili di quanto si immagina. Il resto lo scopriremo questa sera guardando l’episodio in onda questa sera.



