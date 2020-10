NCIS Los Angeles 11/ Anticipazioni episodio 18 ottobre: chi ha aggredito la Stephens?

NCIS Los Angeles 11, anticipazioni episodio di oggi, 18 ottobre

Rallenta la messa in onda di NCIS Los Angeles 11 che andrà in onda con un singolo episodio su Rai2 iniziando di fatto il percorso della seconda parte di stagione e la rincorsa verso il gran finale. I fan sono pronti a scoprire cosa succederà alla squadra e ai protagonisti della serie americana proprio mentre la CBS negli Usa ha annunciato che i nuovi episodi torneranno in onda a partire da novembre dopo il lungo stop dovuto alla pandemia in corso. Dovremo attendere ancora un po’ prima di vederli in Italia ma, intanto, l’appuntamento oggi, 18 ottobre, è fissato con l’episodio numero 12 in cui l’agente della CIA Veronica Stephens viene aggredita in un parcheggio da un uomo con un ago ma riesce a scappare. La stessa spiega a Sam e Callen che Hetty ha chiesto alla CIA di far uscire di nascosto un ingegnere agricolo, Joseph Olonga, dalla Nigeria ma proprio durante l’operazione è scomparso. Acconsentono ad aiutarla fintanto che rimane fuori dal radar di Boatshed. Senza dirlo a nessuno, Hetty sta portando le ceneri di Ahkos a casa in Grecia ma Kensi e Deeks controllano la storia dell’attacco di Veronica, ma trovano poche prove.

Chi ha aggredito Veronica in NCIS Los Angeles 11?

NCIS Los Angeles 11 non finisce qua e le cose si faranno sempre più complicate con Sam e Callen che individuano la sorveglianza di tre uomini sconosciuti all’hotel di Olonga, uno dei quali sarebbe l’aggressore di Veronica. Nell ed Eric cercano indizi nell’ufficio di Hetty mentre Callen resta davanti alla sua macchina finché Sam non arriva con la sua pistola. Veronica porta Sam e Callen in uno speciale magazzino della CIA all’aeroporto, ma i prototipi di attrezzatura agricola automatizzata di Olonga che erano stati immagazzinati lì erano scomparsi, chi li ha presi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA