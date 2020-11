NCIS Los Angeles 11/ Anticipazioni episodio 22 novembre Rai 2: un agente scomparso..

NCIS Los Angeles 11, anticipazioni Rai 2, episodio 22 novembre

NCIS Los Angeles 11 torna in onda nel prime time di Rai 2 e a partire dalle 21.10 l’appuntamento è fissato con l’episodio numero 17 dal titolo ‘Veglia di me’ in cui ci saranno due guest star d’eccezione ovvero il campione di boxe Evander Holyfield che per l’occasione si calerà nei panni di Sutherland, un agente speciale del team, e la leggenda del wrestling Bill Goldberg che tornerà nei panni di DOJ Lance Hamilton. Ma cosa succederà nel nuovo episodio di oggi? Mentre cerca di rintracciare un agente sotto copertura, un agente della squadra viene ucciso e adesso toccherà all’NCIS trovare l’agente scomparso prima che arrivino a lui i criminali su cui stava indagando. L’adrenalina e la corsa contro il tempo saranno come sempre al centro dei 60 minuti, la durata dell’episodio, ma come si evolveranno queste cose dopo questa premessa? Nell chiede a Callen se ha bisogno di aiuto per trovare Anna. Lui le dice di no ma a lui si uniscono presto Sam e un amico.

NCIS Los Angeles 11, che fine ha fatto l’agente della squadra?

Un nuovo caso si presenta sulla scrivania del team di NCIS Los Angeles 11, hanno un agente che è stato ucciso e il sospetto assassino è in fuga. Fatima e Callen si dirigono verso l’ultima posizione dell’agente ma quando arrivano sulla scena sembra che gli indizi portino ad una trappola. Mentre camminano sulla scena e guardano la posizione della telecamera su un molo, Callen chiede a Fatima se sta bene dopo il suo incidente e le dice che è bello stare con lei in squadra. Nel frattempo, Kensie sta lavorando a una serie di piste nel caso dell’agente quando Nell la chiama per dirle di due SUV individuati. Cos’altro succederà nell’episodio in onda questa sera?



