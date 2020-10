NCIS Los Angeles 11, anticipazioni episodio 25 ottobre: un caso anomalo per il team

Alta Società, questo è il titolo del nuovo episodio di NCIS Los Angeles 11 in onda questa sera su Rai2 in coppia con l’altro spin-off della serie, NCIS New Orleans 6. E’ stato un fine settimana intenso a colpi di crime e di serie tv americane e anche questo sabato non poteva essere altrimenti promettendo fuoro e fiamme per le nostre squadre alle prese con i nuovi casi. NCSI Los Angeles 11 aprirà le danze intorno alle 21.10 con l’episodio numero 13 in cui Callen e Sam gestiscono i dettagli della protezione per l’ammiraglio Kilbride in pensione in un’operazione per localizzare un ufficiale dell’intelligence navale scomparso. Hetty ha dato alla squadra una missione senza alcuna informazione, l’unica cosa che ha detto è che si tratta di un favore per l’ammiraglio della marina Kilbride e che la squadra doveva incontrarlo nel suo hotel omettendo però tutto il resto, compreso il modo in cui dovranno proteggerlo.

NCIS Los Angeles 11, cosa nasconde Kilbride?

Nel nuovo episodio di NCIS Los Angeles 11, il team scoprirà presto che Kilbride aveva bisogno solo di due di loro nei panni di guardie del corpo e gli altri due dovevano tenere al sicuro il suo prigioniero, un prigioniero di cui neanche lui fa il nome spiegando solo qualche piccolo dettaglio ma le domande non sono mancate ma l’unica cosa che spiegherà e che stava andando a un evento per acquistare un ufficiale dell’intelligence di alto rango prima che il nemico lo prendesse e portasse con sé. Questa è la missione e gli altri possono solo unirsi a lui, senza altre parole. Come finirà questa strana missione per i ragazzi della squadra?



