NCIS Los Angeles 11/ Anticipazioni episodio 4 ottobre Ra: un pacco bomba per il team?

NCIS LOS ANGELES 11, ANTICIPAZIONI OGGI, 4 OTTOBRE

Ma cosa c’è di meglio di una domenica crime per ingannare il tempo? Rai 2 continua con il suo fine settimana ad alta tensione e questa sera a tenerci compagnia ci penseranno NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 5. Ad aprire le danze ci penserà proprio l’undicesima stagione di NCIS Los Angeles in onda con il decimo episodio proprio a partire dalle 21.20 circa su Rai2 oggi, 4 ottobre, con il titolo ‘Madre’ in cui il team dovrà affrontare una possibile violazione della sicurezza. Il team è stato chiamato perché una strana giovane donna è arrivata nel loro ufficio e aveva in mano una scatola, una scatola che è diventata subito sospetta perché al suo interno poteva esserci una bomba visto che su di essa c’è anche scritto “Hello NCIS”. Ma chi sarà questa donna e cosa faceva nell’edificio?

NCIS LOS ANGELES 11, UN PACCO BOMBA PER IL TEAM MA..

Le prime anticipazioni del nuovo episodio di NCIS Los Angeles 11 rivelano che i membri del team non l’avevano mai incontrata e la donna non appariva in nessuno dei loro database e alla fine nella scatola erano presenti solo due oggetti al suo interno e, soprattutto, una lettera che citava l’Inferno di Dante con insieme una mano che apparteneva a un ex agente della CIA. Il ragazzo si è ritirato diversi anni fa per dedicarsi alla consulenza privata e c’era una possibilità che uno dei suoi nemici lo raggiungesse, ma cosa è successo e chi ha inviato questo pacco al team con questa donna? L’episodio partirà da qui per poi evolversi e raccontare non solo il nuovo caso ma anche la vita personale dei suoi protagonisti. La serie andrà in onda in diretta su RaiPlay per coloro che non vorranno o potranno portarlo in tv e nei prossimi giorni sarà disponibile nella sezione on demand del sito Rai.



