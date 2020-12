NCIS Los Angeles 11/ Anticipazioni episodio oggi, 13 novembre: l’abbandono di Nell..

NCIS Los Angeles 11, anticipazioni episodio oggi, 13 novembre

Tutto è pronto per il gran finale di NCIS Los Angeles 11 che tornerà la prossima settimana, proprio domenica 20 dicembre, con due episodi, gli ultimi di questa stagione. La lunga carrellata di settimane in compagnia dei crime di Rai2 che hanno avuto modo di coprire i buchi lasciati vacanti da una programmazione ferma al palo per via della mancata possibilità di girare nuove fiction o solo registrare i soliti programmi. I fan hanno apprezzato e anche oggi si piazzeranno davanti al piccolo schermo per scoprire cosa succederà ad un passo dal finale del prossimo anno. Ad andare in onda sarà l’episodio numero 20 dal titolo ‘Fuoco e fiamme’ in cui l’NCIS assiste DOJ nelle indagini su un piromane mentre Eric si occupa delle conseguenze dell’abbandono di Nell. Cos’altro succederà nel nuovo episodio in onda oggi della serie?

Un incendio doloso si trasforma in altro…

In NCIS Los Angeles 11 in onda oggi, 13 dicembre, su Rai2, Callen è tornato. È tornato dalle vacanze e non sembra aver turbato il suo partner che si comporta come se questa non fosse una novità evitando di fare domande su Anna o altro ma è proprio lui che vuole parlarne senza ottenere la giusta attenzione. I due sono però tornati a lavoro quando sul loro tavolo è arrivato un nuovo caso. Sarà allora che l’episodio di stasera entrerà nel vivo. All’NCIS è stato chiesto di indagare su un potenziale caso di incendio doloso che non aveva alcun collegamento con loro ed è stato quindi affidato a DOJ. In realtà si scoprirà presto che la casa era un rifugio dell’FBI e che all’interno c’erano due agenti che stavano proteggendo Patricia Ruiz, un’attivista politica venezuelana. Cosa succederà a quel punto?



