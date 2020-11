NCIS Los Angeles 11/ Anticipazioni episodio oggi, 29 novembre: questioni di UFO?

NCIS Los Angeles 11, anticipazioni episodio oggi, 29 novembre

Siamo ormai al giro di boa di NCSI Los Angeles 11 che continuerà ad andare in onda su Rai2 alla domenica sera fino al prossimo 20 dicembre. Sarà a quel punto che i fan dovranno dire addio allo show con un rocambolesco finale di stagione che getterà le basi per la prossima, la numero 12, già annunciata e in lavorazione negli Usa. Al momento non sappiamo ancora quando tornerà nel prime time, anche se sembra che lo farà in primavera, ma prima l’appuntamento è con gli ultimi della 11esima stagione. Cosa vedremo questa sera? Incontri ravvicinati è il titolo dell’episodio che attende il pubblico oggi, 29 dicembre, per lanciare il team in una nuova indagine che questa volta verterà sulla scomparsa di un ufficiale della difesa che stava indagando su un recente avvistamento UFO. I sentimenti e le implicazioni personali non mancheranno e sarà proprio nell’episodio di oggi che Anna prenderà una coraggiosa decisione che riguarda il suo futuro.

Questioni di UFO per Callen e Sam in NCIS Los Angeles 11

Nel nuovo episodio di NCIS Los Angeles 11 sulla scrivania del team arriverà il caso di un maschio scomparso che stava lavorando ad un progetto importante, qualcosa di cui nessuno vuole parlare, ma perché? Callen e Sam si presentano sul posto e quando entrano nel suo ufficio scoprono che non c’è nessun altro al suo interno, a quel caso stavano lavorando solo l’agente scomparso e lei, un caso speciale che coinvolge UFO e avvistamenti recenti. Recentemente Walter le ha nascosto delle cose e hanno litigato, ma cosa c’era che non voleva dire e condividere con la sua collega? Intanto, Marty e Kenzie controllano la casa di Walter e scoprono che si tratta di un vero e proprio credente con tutti i suoi libri e mappe ma poi notano una telecamera, ci sarà qualcosa nei filmati?



© RIPRODUZIONE RISERVATA