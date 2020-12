NCIS Los Angeles 11/ Anticipazioni episodio oggi, 5 dicembre: a caccia di terroristi!

NCIS Los Angeles 11, anticipazioni episodio oggi, 5 dicembre

NCIS Los Angeles 11 si prepara a tenere incollato il pubblico anche questa sera quando a partire dalle 21.10 prenderà il via il nuovo episodio ad un passo dal finale. L’appuntamento è fissato con La fortuna aiuta gli audaci, l’episodio numero 19 della stagione in cui il nostro nucleo di agenti speciali avrà il suo bel da fare con un nuovo caso, ma quale? Una nuova complicata indagine per la quadra di NCIS: l’investitore bengalese Dev Jabbar, per risollevare l’economia del proprio paese e offrire un lavoro onesto alla povera gente, ha fatto grossi investimenti nei più svariati settori. Peccato che abbia messo i bastoni tra le ruote a Oscar Suhin, un terrorista che, al contrario, sta facendo di tutto per colpire il settore tessile dell’economia del Bangladesh e ristabilire l’egemonia della mafia, grazie anche al traffico di droga e armi. Cosa succederà allora questa sera e come si collegherà questo con il team della serie?

Nell lascia la squadra nel nuovo episodio di NCIS Los Angeles 11

NCIS Los Angeles 11 riparte da qui quando sulla spiaggia di Los Angeles, viene fatto un macabro ritrovamento, qualcuno ha trovato la mano amputata dell’iraniano David Larian, un agente immobiliare di successo, impegnato nella lotta contro l’attuale regime del suo Paese. Dall’altro lato, il team dovrà fare i conti con un po’ di maretta interna quando arriveranno le dimissioni di Nell che in questo episodio arriveranno all’improvviso. Ha attraversato momenti difficili nelle ultime due stagioni: la lunga malattia di sua madre, il rapimento di Eric e il loro rapporto altalenante ma nessuno avrebbe mai immaginato di perderlo. Siamo sicuri che andrà a finire proprio in questo modo?



