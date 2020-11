NCIS Los Angeles 11, anticipazioni oggi, 15 novembre: Callen e Sam…

Siamo ormai al giro di boa che ci sparerà dritti dritti verso il finale di stagione di NCIS Los Angeles 11. Se la programmazione continuerà senza intoppi, la serie tv ci terrà compagnia per tutto il mese di novembre e quello di dicembre portando a termine questa stagione mentre negli Usa ha preso il via la numero 12 che in Italia vedremo solo in primavera, almeno in parte. L’appuntamento oggi, 15 novembre, dalle 21.10, è fissato con l’episodio numero 16 dal titolo ‘Missione salvataggio’ in cui Callen e Sam sono chiamati a collaborare con un agente della CIA sotto copertura quando Fatima viene catturata durante una missione. Al fianco dei due agenti si schiera l’agente Kadri che farà di tutto per aiutarli a riportarla indietro sana e salva mentre i suoi rapitori chiederanno un riscatto.

Sam e Callen a caccia di Fatima a NCIS Los Angeles 11

Ma cosa succederà nell’episodio di oggi, 15 novembre, di NCIS Los Angeles 11 di preciso? Marty si prende cura del bar e scherza con Richard ma quando si volta, lui non c’è più e non ha lasciato la mancia, al suo posto si ritrova davanti Bell che si presenta per dargli la triste notizia che una missione congiunta dei Navy SEALs e di molte altre agenzie governative è andata male e che Fatima è coinvolta, qualcuno l’ha portata via e adesso non sanno dove si trovi. Ha bisogno di riunire la squadra. Sam e Callen si sono già diretti in Egitto per cercare di salvare Fatima mentre Marty cerca di consolare Hen che non è molto ottimista su tutta questa situazione. Subito dopo la serie ci mostra Fatima nel bel mezzo del nulla sulle montagne che cerca di chiedere aiuto via radio, quando arriva nella radura si trova davanti a due camion e un gruppo di uomini armati che alla fine la catturano. Kensie e Marty si incontrano con Callen e Sam. Vengono informati ed escono e subito dopo fanno visita ad un soldato che sembra essere a conoscenza del raid e di quello che è successo e che si dice ottimista riguardo a Fatima che, intanto, viene portata da un leader, Cobra, e lì finge di essere una giornalista che ha perso la sua strada. Quando iniziano ad abbassare la guardia, lei va all’attacco, ma perde contro di loro perché sono troppi. Mentre lei adesso dovrà solo cercare di resistere, Sam e Callen partono per la missione di salvataggio, arriveranno in tempo per salvarla?



