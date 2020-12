NCIS Los Angeles 11/ Anticipazioni puntate 20 dicembre: il finale di stagione

NCIS Los Angeles 11 tornerà protagonista la prossima settimana, 20 dicembre 2020, con il finale di stagione. Sarà il momento di altre due puntate andate per la prima volta in onda alla fine di aprile scorso negli Stati Uniti d’America sulla CBS con il titolo di “Murder of Crows” e “Code of Conduct”. Arriveranno in Italia per la prima volta con esclusiva di Rai 2 con il titolo Come Corvi e Codice del silenzio. Ci troviamo dunque all’ultimo atto di una stagione che ha regalato davvero grandissime emozioni al pubblico italiano. La serie è nata da una costola di NCIS Unità anticrimine, come spinoff, riscuotendo un successo internazionale proprio come la serie originale. Dal 2009, anno di uscita del primo episodio, sono passate 11 stagioni e ben 240 episodi da 41 minuti circa l’uno.

NCIS Los Angeles 11, anticipazioni puntate 20 dicembre: cosa accadrà?

Andiamo a vedere cosa accadrà nelle puntate di NCIS Los Angeles 11 del 20 dicembre che chiuderanno la stagione. Come corvi è diretto da Suzanne Saltz e scritto da Chad Mazero e vede tra le guest star Anna Akana e Patricia De Leon. Un ex tecnico della NCIS chiede aiuto al team per andare a cercare l’ex partner scomparso. La grande paura è che questa possa lavorare con trafficanti d’armi nei quali si erano incontrati anni fa. Il secondo episodio Codice del silenzio invece è scritto e diretto da Frank Military con guest star la splendida Catherine Bell. Tre del team si recano in Afghanistan quando il tenente dei colonnelli chiede l’aiuto per un caso molto delicato che ha portato alla morte di un uomo.



