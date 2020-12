NCIS Los Angeles 11/ Anticipazioni ultimi episodi oggi, 20 dicembre: Catherine Bell..

NCIS Los Angeles 11, anticipazioni ultimi episodi oggi, 20 dicembre

E anche per NCIS Los Angeles 11 è arrivato il momento del gran finale. L’appuntamento è fissato per oggi, 20 dicembre, su Rai2, con gli ultimi episodi della stagione, ben due, ad alta tensione, il numero 21 e il 22 dal titolo Come corvi e Codice del silenzio in cui un ex operatore tecnico NCIS chiede aiuto alla squadra per cercare il suo ex partner scomparso. Presto il caso sembra essere collegato proprio con dei trafficanti d’armi che il team non è riuscito ad arrestare anni fa e questo complica le cose. Inoltre, Callen rivela a Sam che sta per mettere radici con Anna mentre Deeks si lamenta quando il suo bar riceve una recensione negativa. A chiudere la serata ci penserà proprio il gran finale in cui Sam, Callen e Rountree si recheranno in Afghanistan per un doppio impegno, quale?

Catherine Bell guest star nel finale di NCIS Los Angeles 11

Il finale di NCIS Los Angeles 11 ripartirà proprio dalla partenza del team pronto a seguire il tenente colonnello dei marine Sarah “Mac” MacKenzie che ha chiesto loro di aiutarla in un delicato caso che riguarda due SEAL. A quanto pare i due affermano che il loro capo ha ucciso un prigioniero disarmato ma la vera chicca della serata sarà proprio il ritorno di alcuni volti noti delle serie tv e, in particolare, la guest star della serata, la mitica Catherine Bell che tornerà a vestire i panni di Sarah ‘Mac’ MacKenzie, il suo storico ruolo di JAG dopo ben 15 anni. Nell’episodio in cui rivedremo Catherine Bell, che andrà in onda il prossimo 19 aprile, Mac chiederà aiuto al team per un caso che coinvolgerà l’assassinio di un prigioniero talebano disarmato. Come finirà questo episodio ad alta tensione?



