NCIS Los Angeles 11, ci sarà?/ Anticipazioni: Callen e Sam pronti a tornare nel 2020?

Su RaiDue oggi, 29 novembre, va in scena il gran finale di NCIS Los Angeles 10, che regalerà ai fan un crossover con la serie JAG. In attesa di scoprire cosa accadrà questa sera, confermiamo che l’undicesima stagione della serie si farà. “È stato un vortice, ho appena finito di girare il mio arco narrativo su NCIS LA nel ruolo del mio vecchio amico Harmon Rabb Jr. – aveva dichiarato l’attore David James Elliott su Twitter – e ho lasciato il set diretto verso l’aeroporto. Ora vado verso Nord per lavorare su Spinning Out, il nuovo show di Netflix! Mi sento euforico ma anche un po’ stanco.” Se l’undicesima stagione ha fatto il suo esordio in America lo scorso 29 settembre, per seguire le nuove puntate anche in Italia bisognerà attendere un po’. NCIS Los Angeles 11 potrebbe infatti iniziare nei primi mesi del 2020, sempre su Rai2.

NCIS Los Angeles 11, le prime anticipazioni dell’undicesima stagione

In attesa di scoprire quale sarà la data d’inizio ufficiale, sveliamo la trama della prima puntata di NCIS Los Angeles 11. Il titolo del primo episodio è “Let Fate Decide”. In questo Callen e Sam lavorano con il capitano della Marina Harmon Rabb, Jr. (David James Elliott) per arrestare le spie a bordo della USS Allegiance. Troviamo anche Hetty intenta a collaborare con il tenente colonnello marino Sarah “Mac” Mackenzie per neutralizzare un attacco missilistico in Medio Oriente. Come protagonisti troviamo ancora una volta Chris O’Donnell nei panni di G Callen, mentre LL Cool J torna a interpretare l’agente speciale Sam Hanna. Accanto a loro Linda Hunt torna nel ruolo di Hetty Lange, mentre Daniela Ruah veste i panni del personaggio di Kensi Bily.

