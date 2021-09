NCIS Los Angeles 12/ Anticipazioni episodio oggi 19 settembre: Kensi in pericolo?

NCIS Los Angeles 12, anticipazioni episodio oggi, 19 settembre

Chi non muore, questo è il titolo dell’episodio di NCIS Los Angeles 12 che oggi, 19 settembre, vedremo su Rai2. Dopo gli scossoni del palinsesto di ieri sera, i due spin-off di NCIS sono confermati nel prime time di questa sera. In particolare, ad aprire le danze intorno alle 21.10 toccherà proprio agli agenti di NCIS Los Angeles 12 in cui Kensi si troverà faccia a faccia con un criminale sociopatico nel bel mezzo di un caso che riguarda una questione di Sicurezza Nazionale.

In realtà l’uomo è finito in manette anni fa proprio per mano di Kensi e da allora è letteralmente ossessionato da lei, chi riuscirà a difenderla adesso? Dalla sua parte si schiera Deeks che, nemmeno a dirlo, farà di tutto per proteggere la donna che ama ma le circostanze non lo aiuteranno.

NCIS Los Angeles 12: Kensi in pericolo?

Il nuovo episodio di NCIS Los Angeles 12 prende il via proprio da qui ma con Deeks costretto a lasciare l’NCIS ritrovandosi così con le mani legate, cos’altro succederà? Tutto ha inizio quando due pericolosi detenuti riusciranno a fuggire. Si tratta di David Kessler (interpretato da Frank Military) e Randy Sinclair (che avrà il volto di Daryl Crittenden), due pericolosi criminali di stanza nel carcere federale dell’Arizona. Il primo è finito dentro per stupro e traffico di stupefacenti e di esseri umani ma la sua fuga non dura molto visto che viene subito ripreso e riportando dentro ma, a quel punto, sostiene di avere informazioni utili per ritrovare Sinclair.

L’unica cosa che vuole è riferire tutto all’agente che lo ha arrestato la prima volta, Kensi Blye. Il faccia a faccia a quel punto è servito ma finirà a favore di chi? Lo scopriremo solo nel prime time di Rai2 questa sera.

