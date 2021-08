NCIS Los Angeles 12/ Anticipazioni episodio oggi, 29 agosto: Sam e Callen alla sbarra

NCIS Los Angeles 12, anticipazioni episodio oggi, 29 agosto

Tiro a giro è il titolo del nuovo episodio di NCIS Los Angeles 12 che andrà in onda oggi, 29 agosto, su Rai2. La serie tv tornerà in onda in prime time mettendo Callen e Sam alle strette. I due hanno arrestato un sottufficiale per crimini di guerra e adesso il processo sta per prendere il via, come finirà per loro? Intanto il team riceve una chiamata da aiuto: il testimone chiave del processo è sparito nel nulla.

L’ex capo sottufficiale Thomas Argento era un ufficiale di marina quando ha ucciso un uomo innocente e disarmato mentre era schierato e ha poi cercato di coprire il suo crimine. Ha mentito e ha costretto anche tutta la sua unità a farlo facendo il bello e il cattivo tempo in Medio Oriente ma quando è stato scoperto tutto è cambiato.

NCIS Los Angeles 12, Sam e Callen alla sbarra

Prende il via da qui il nuovo episodio di NCIS Los Angeles 12 che racconta dell’arresto e del processo che vede protagonista proprio il sottufficiale ma anche Sam e Callen che non vedevano l’ora di testimoniare contro di lui adesso. Non capitava tutti i giorni di assistere a un processo per criminali di guerra specie visto che l’attenzione dei media era tutta su di loro e anche il presidente si era interessato e tutti volevano sapere cosa sarebbe successo a quest’uomo che ha ucciso un uomo disarmato, ha costretto la sua unità a posare con lui in una foto con il corpo e ha ordinato loro di spegnere le body cam.

Contro di lui adesso c’è proprio quella foto e la testimonianza di quattro dei soldati ma le cose si complicano quando il primo di loro, il sottufficiale Malcolm Kendricks, cambierà la sua testimonianza sul banco dei testimoni affermando di essere stato lui ad uccidere l’uomo disarmato. Come andrà a finire il processo?



