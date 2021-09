NCIS Los Angeles 12/ Anticipazioni oggi, 26 settembre: Hetty chiede aiuto a Callen

NCIS Los Angeles 12, anticipazioni episodio oggi, 26 settembre

Se il destino lo vorrà, questo è il titolo dell’episodio di NCIS Los Angeles 12 in onda oggi, 26 settembre, su Rai2. Torna alla domenica la premiata coppia dei due spin-off di NCIS ovvero Los Angeles e New Orleans per la gioia dei fan che amano i protagonisti e anche le loro storie, ma cosa attende questa sera Callen e i suoi? Siamo ormai vicini a Natale e a quel punto proprio sulla scrivania di Callena arriva il caso che Hetty ha voluto assegnargli e che riguarda il suo ex fratello adottivo e sua moglie.

A quanto pare i due stavano rientrando negli Stati Uniti ma sono stati fermati al confine con l’accusa di contrabbando di droga. I due sono stati incastrati? Secondo Hetty sì ma gli inquirenti sottolineano il fatto che la droga era nascosta nelle bombole di ossigeno e quindi adesso dovrà dimostrare la sua innocenza.

NCIS Los Angeles 12, Kensi in crisi, una retata per droga la aiuterà a dimenticare?

Dall’altro lato, Deeks sta lottando per non perdere il lavoro all’NCIS, ci riuscirà? Prende il via da qui il nuovo episodio di NCIS Los Angeles 12 che andrà in onda questa sera su Rai2 per la gioia dei fan e non tanto di quella dei suoi protagonisti. Deeks riusciva a malapena a guardare la casa dei loro sogni e non riusciva a smettere di menzionare la persona che stava minacciando sua moglie perché sentiva di poter fare di più per proteggerla se stesse ancora lavorando all’NCIS potrebbe farlo.

Le sue paranoie stanno però stressando Kensi che, quando si è resa conto che non c’era niente che potesse fare per aiutare Deeks, se ne va a lavoro per distogliere la mente dai suoi problemi. Se suo marito non poteva aiutarla, allora almeno sapeva che Nell l’avrebbe fatto visto che aveva già pronto un caso: una retata per droga.



