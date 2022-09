NCIS Los Angeles 13/ Anticipazioni 5 settembre: squadra alle prese con l’omicidio di un boss della mala

NCIS Los Angeles 13, prossima puntata del 5 settembre su Rai 2

NCIS Los Angeles 13 ha fatto il suo debutto su Rai2 i il 7 agosto, in prima visione. La serie andava in onda ogni domenica con un solo episodio a settimana, ma dopo solo due appuntamenti è stata bloccata. Ora, la serie torna con una nuova programmazione che prevede la messa in onda da lunedì 5 settembre con ben due episodi, alle 21:10.

Il terzo episodio che si intitola Fiducia scopre il gioco di potere tra un generale dell’esercito e una sparatoria tra trafficanti d’armi tedeschi. Mentre l’episodio quarto che si intitola Il caro estinto la divisione dovrà scoprire chi è l’assassinio del figlio di un boss della mala, di cui non si conosce il movente dell’omicidio.

NCIS Los Angeles 13 anticipazioni puntate “Fiducia” e “Il caro estinto”

NCIS Los Angeles 13 andrà in onda con l’episodio 3 che si intitola Fiducia: Durante una sparatoria, una squadra ATF viene sterminata del tutto. Il responsabile del conflitto a fuoco e della strage è un’organizzazione di trafficanti d’armi tedeschi, il cui potere può contare su una figura molto importante: il Generale dell’esercito degli Stati Uniti, Collins. La squadra comincia ad andare più affondo alla questione e comprende che l’alta carica militare è coinvolto con i trafficanti; qual è il loro piano?

Il quarto episodio che si intitola Il caro estinto, è il secondo appuntamento della serata. Un camion pieno di armi, viene rubato. I sospetti ricadono subito su Anders Sivac, figlio di un noto boss malavitoso, che viene a sua volta ucciso. La squadra ritrova il suo corpo e determina che la morte dell’uomo sia avvenuta prima del colpo. Il team cerca, dunque, di ricostruire quanto accaduto evitando che le armi escano dal paese e vengano vendute. Allo stesso tempo gli N.C.I.S devono anche scoprire l’identità dell’assassino di Anders Sivac.











