NCIS Los Angeles 13/ Anticipazioni prossima puntata 12 settembre: Kilbride è nei guai

NCIS Los Angeles 13, prossime puntata il 12 settembre su Rai 2

NCIS Los Angeles 13, spin-off della nota serie poliziesca, andrà in onda anche la prossima settimana con un’altra puntata, il 12 settembre su Rai 2. Il primo episodio, ovvero il 5, si intitola Divided we fall e si incentra su un’operazione di protezione di un agente sotto copertura. Qualcosa non va nel verso giusto e Kilbride dovrà farci i conti.

Nel sesto episodio che si intitola Sundown, la squadra dovrà affrontare una situazione molto delicata e pericolosa che coinvolgerà degli innocenti: un uomo prende un autobus pieno di ostaggi e minaccia di farlo saltare in aria; il motivo è sua figlia e i “peccati” che ha commesso in passato.

NCIS Los Angeles 13 anticipazioni episodi “Divided we fall” e “Sundown”

NCIS Los Angeles 13, torna con l’episodio 5 che si intitola Divided we fall. In questo prima parte della puntata, NCIS è incaricata di portare a termine una missione di protezione di un agente sotto copertura compromesso. Qualcosa va storto e la squadra è costretta a dare delle spiegazioni. Gli agenti vengono tutti interrogati in modo incalzante, e presi singolarmente in modo da ricostruire cosa sia successo all’operazione. Proprio a questo punto, Kilbride dovrà prendere una decisione molto difficile ma decisiva per il futuro del team e, forse, molto di più…

La seconda parte della puntata del 12 settembre, sarà scandita dall’episodio 6 intitolato Sundown. L’episodio inizia con Sam che ha deciso di negoziare, mentre Rountree va sotto copertura. La squadra, questa volta, avrà a che fare con una minaccia che mette a repentaglio la vita di moltissimi civili. Un uomo prende in ostaggio un autobus pieno di persone e minaccia di farlo esplodere se NCIS non adempie alle sue richieste: scagionare la figlia dai suoi crimini di guerra. Come se la caverà la divisione speciale per salvare la vita dei cittadini?

