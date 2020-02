NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni 7 febbraio: paura per la squadra, chi sopravviverà?

NCIS LOS ANGELES 9, DOVE SIAMO RIMASTI

In attesa di riprendere la programmazione consueta, Rai 2 trasmetterà nella sua serata di oggi, venerdì 7 febbraio 2020, quattro episodi di NCIS Los Angeles 9 e 10 in replica. Saranno il 22°, il 23°, il 24° e il primo del capitolo successivo, dal titolo “Faccia a faccia“, “Promesse“, “Senza uscita“, e “Vivere e morire in Messico“. La stagione undici viene messa quindi in standby, così come le ultime novità che riguardano il team guidato da Callen (Chris O’Donnell). Si tratta però di una sospensione temporanea, prima che riprenda il normale corso della serie crime. Non parliamo ovviamente dello stop di metà stagione che di solito l’emittente pubblica promuove per tutti i contenuti inediti. E’ probabile invece che la decisione dei vertici sia da ricondurre alla presenza di Sanremo 2020 sul primo canale del network e che il capitolo proseguirà il suo corso già dalla settimana prossima, per poi fermarsi in primavera. Questo vuol dire che i fan dovranno attendere davvero poco prima di scoprire le nuove avventure dei nostri agenti speciali preferiti! Quella di oggi sarà un’occasione in più in realtà per rivedere alcuni dei personaggi lasciati indietro nel cast attuale, ovvero il vice direttore Shay Mosley, interpretato dall’attrice Nia Long, e l’agente speciale Hidoko, con il volto di Andrea Bordeaux. Avremo modo anche di vedere l’attore Gerlad McRaney nei panni dell’Ammiraglio in pensione Hollace Killbride, che come sappiamo avrà un ruolo importante nell’undicesimo capitolo dello show.

NCIS LOS ANGELES 9 ANTICIPAZIONI DEL 7 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 22, “FACCIA A FACCIA” – Nella prima delle quattro puntate previste per stasera, Callen dovrà rispondere agli Affari Interni per via di quanto ha fatto Anna durante l’operazione congiunta fra il suo Dipartimento e l’ATF. Sappiamo bene come andrà a finire: la Volcheck dovrà finire dietro le sbarre per aver ucciso un uomo, nonostante si trattasse di un criminale. Anche Callen però dovrà difendersi dall’ipotesi di averla aiutata a compiere il crimine. Intanto, la squadra indaga sull’omicidio di Claudia Diaz, uccisa da una detenuta che si trovava nella sua stessa prigione. Un caso complicato, visto che la vittima in questo caso è legata a doppia mandata con Marca, un falsario peruviano.

EPISODIO 23, “PROMESSE” – La squadra viene messa a dura prova a causa di una sparatoria con un cartello. Sam viene ferito gravemente durante lo scontro a fuoco, mentre il team riesce a catturare uno dei sospettati. Data la soffiata Miguel Reyes viene messo sotto torchio nel capanno da Callen: l’uomo rivela che le armi che il cartello avrebbe dovuto acquistare delle armi per conto di Spencer Williams. Si tratta dell’ex compagno della Mosley, fuggito cinque anni prima con loro figlio Derrick.

EPISODIO 24, “SENZA USCITA” – Il finale di stagione continua con la trama precedente: Mosley è ormai fuori controllo, visto che ha deciso di mettere in scacco Williams con le sue sole forze. Hetty accetta di aiutare la squadra e di parlare con la vice direttrice per farla ragionare, ma non riuscirà nel suo intento. Anche Callen cercherà di far capire alla Mosley che può contare sulla squadra, che scopre un contatto fra Williams e il generale Vasquez. Scoperto il luogo in cui potrebbe trovarsi Derrik, la Mosley decide invece di inviare Hidoko in ricognizione, mentre Hetty nasconde Deeks a bordo dell’aereo del Dipartimento perchè protegga i suoi colleghi. Purtroppo fra Deeks e Kensi ci sarà un litigio: lei, dopo aver promesso di pensare sul suo futuro nella squadra, ha sceltro di non abbandonare l’NCIS. Piuttosto è disposta a non avere mai dei figli.

EPISODIO 1, “VIVERE O MORIRE IN MESSICO” – La squadra si trova in Messico in una situazione di pericolo. Partiti di nascosto con l’aiuto di Hetty, gli agenti hanno cercato di supportare la Mosley durante il recupero del figlio. Dato che il padre del ragazzino è un trafficante di armi e trovandosi in suolo straniero, il team dovrà affrontare una battaglia contro i suoi uomini prima di riportare Derrick dalla madre. Qualcosa però andrà storto: la Mosley è costretta ad intervenire per convincere il figlio a salire a bordo dell’elicottero. Questo impedisce a due elementi della squadra di volare fino in America, mentre Killbride scopre tutto sulla missione segreta e che la squadra è stata raggiunta da un lanciarazzi mentre si trovava ancora in Messico.



