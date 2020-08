NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni 10 agosto: Loretta a caccia di un virus letale

NCIS NEW ORLEANS 5 ANTICIPAZIONI DEL 10 AGOSTO 2020

Nella seconda serata di oggi, lunedì 10 agosto 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS New Orleans 5 in prima tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo “Virus X“.

EPISODIO 13, “VIRUS X” – Loretta rivede Rufus Nero, un vecchio amico ispettore in ansia per la scomparsa del suo protetto. Il Tenente Ford ha fatto perdere le sue tracce portando via il micidiale virus X. L’uomo infatti si è iniettato il virus per impedire che alcuni ladri lo rubassero dal laboratorio di ricerca e viene ritrovato morente. Il personaggio di Nero, interpretato da Levar Burton, è la guest star della puntata. In base al feeling che riuscirà ad instaurare con Loretta, ci sono speranze per un suo ritorno anche nella continuazione della stagione. Nel frattempo, la convivenza fra Sebastian e Gregorio non procede come previsto. L’analista è soffocante e Tammy è costretta a riportarlo dentro alcuni confini. Soprattutto perchè lei non ama che qualcuno si prenda cura della sua persona.

NCIS NEW ORLEANS 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a NCIS New Orleans 5: un gruppo di rapinatori travestiti da clown prendono d’assalto una banca. Gregorio (Vanessa Ferlito), sotto copertura, riesce ad evitare che uno dei criminali uccida un civile che ha attivato l’allarme silenzioso. Il giorno prima, Gregorio è su tutte le furie per aver ricevuto lo sfratto senza preavviso. In assenza di Hannah (Necar Zadegan), Pride (Scott Bakula) prende il suo posto per aiutare la squadra. Poco dopo, l’FBI avvisa il Dipartimento che la banca della Marina è stata presa d’assalto e che nella rapina è stato ucciso il direttore, un riservista. LaSalle (Lucas Black) conclude che la vittima ha dirottato i rapinatori verso delle mazzette esplosive e che sia stato ucciso per questo. Sebastian (Rob Kerkovich) trova sulla scena del crimine un pezzo di tessuto che conduce fino a John Manning (Lea Coco), un detenuto appena evaso. La squadra interroga subito l’ex fidanzata Ashley (Samantha Massell), ora sposata con un altro uomo. Quando la ragazza nega di essere entrata in contatto con John, la squadra intuisce che sta mentendo e la mette sotto controllo. Gregorio viene mandata quindi sotto copertura per entrare in contatto con Ashley e le mogli di altri militari.

Durante un’uscita innocua in apparenza, Tammy scopre che è in possesso di una chiave magnetica e poi viene coinvolta in una serata con Ashley e altre due amiche. Intanto, LaSalle confessa a Pride di credere che si stia tenendo impegnato per distrarsi dal lutto del padre. Dwayne però nega tutto e sottolinea di stare bene, anche se LaSalle conosce quell’atteggiamento perchè anche lui ci è passato durante la morte del padre. La squadra segue poi la pista di un solvente per cancellare le tracce delle banconote esplosive e grazie agli indizi trovati da Tammy, si scopre dove John si sta nascondendo. Il criminale però riesce a mettersi in fuga e tocca quindi a Tammy proseguire con il piano. Per aiutarla, Pride finge di voler prelevare Ashley per un interrogatorio e Gregorio scatta in sua difesa, conquistando la sua fiducia. Nel frattempo, la squadra scopre che Manning ha rubato un’auto. Tammy invece obbliga un’amica di Ashley a rivelare che Manning l’ha obbligata a collaborare nelle rapine. Poco dopo, John prende in ostaggio la sua ex e Tammy per fare una rapina. La situazione però si complica. Dopo aver preso d’assalto la banca, Manning prende in ostaggio Ashley e Pride è costretto ad ucciderlo. A fine caso, Sebastian propone alla Gregorio di andare a vivere da lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA