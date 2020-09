NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni 13 settembre: pressioni a Pride per un nuovo caso

NCIS NEW ORLEANS 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati in a NCIS New Orleans 5: Patton (Daryl Mitchell) riceve una chiamata dall’amico Nick (Neil Hoover), che gli chiede di raggiungerlo al più presto all’esterno. Prima che possa raggiungerlo, un’auto si avvicina a Nick e gli spara, uccidendolo. Diverse ore dopo, Patton è ancora scosso per quanto accaduto e non ricorda molti dettagli. Pride (Scott Bakula) decide di partecipare alle indagini, con grande sorpresa di tutta la squadra. Si cerca nel passato di Nick, che in passato ha lavorato con i Navy’s Seal e che di recente era rientrato in servizio grazie alla Brigata del Valore. Anche Patton decide di lavorare al caso, ma Pride cerca di fargli capire che ha bisogno di elaborare il lutto. Intanto, LaSalle (Lucas Black) e Gregorio (Vanessa Ferlito) controllano al centro di riabilitazione che frequentava Nick e scoprono che aveva una relazione segreta con la terapeuta Julia (Jasmine Richard-Brooks). Patton invece decide di partecipare all’autopsia di Nick e rivela che Nick faceva parte di un progetto sperimentale: un’azienda sta producendo degli arti artificiali efficienti per permettere ai veterani di ritornare in servizio. Poco dopo, Sebastian (Rob Kerkovich) si accorge che il suo cellulare vibra ogni volta che si avvicina all’arto finto di Nick: Patton trova al suo interno una microspia. Al suo interno trovano numerosi documenti con i dati riservati della Marina. Pride conclude che Nick fosse una spia, ma Patton non ci crede. Visto che gli arresti per droga sono diminuiti nella zona in cui operava, la squadra conclude che lavorasse con i trafficanti. Patton però ha trovato le prove che dimostrano l’innocenza dell’amico: al Rehab Center c’è un’altra microspia. Il secondo dispositivo viene ritrovato sulla sedia a rotelle del detective Kevin Simms (Kurt Yaeger). Quella sera, la squadra scopre che la colpevole è Julia, ma la donna è già stata uccisa.

Mentre Patton coinvolge i pazienti del centro, Sebastian trova delle tracce di cocaina su Julia e conclude che sono del suo assassino. La squadra risale così ad una banda di motociclisti, che riesce a fermare al porto. Intanto, Patton scopre che Simms ha inviato il team al molo sapendo che in realtà il sospettato si sarebbe trovato altrove. Mentre rischia la vita, Patton prende tempo in modo che Pride e gli altri li raggiungano prima che sia troppo tardi.

ANTICIPAZIONI DEL 13 SETTEMBRE 2020

Nella seconda serata di Rai di 2 di oggi, domenica 13 settembre 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS New Orleans 5 in prima Tv assoluta. Sarà il diciannovesimo, dal titolo “Una famiglia perfetta“.

EPISODIO 19, “UNA FAMIGLIA PERFETTA” – Wyatt Prescott, tenente della Marina, cade le scale durante un gala di beneficenza. La squadra deve determinare se sia stato spinto, ma la famiglia Prescott rende le cose difficili, visto che fa parte dell’elite sociale della città. Pride è stato costretto a partecipare alle indagini, nonostante non sia più in carica al Dipartimento. I Prescott chiedono inoltre il sostegno di alcuni amici, che impone la sua presenza durante il colloquio della famiglia con le autorità. In seguito,si scopre che Wyatt era un brav’uomo, al contrario del fratello maggiore Bryce, che è solito distruggere le cose. Si scopre però che la pista porta anche verso un’altra persona.

