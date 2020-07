NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni 2 luglio: il padre di Pride è colpevole?

NCIS NEW ORLEANS 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, giovedì 2 luglio 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS New Orleans 5 in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo “Sangue del mio sangue”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: con Pride (Scott Bakula) fuori dai giochi, LaSalle (Lucas Black) è sempre più nervoso e non riesce a gestire al meglio il nuovo caso. La morte del padre infatti lo ha lasciato da solo a gestire una situazione spinosa. Su consiglio del nuovo capo, LaSalle si prende qualche ora di riposo, mentre Gregorio (Vanessa Ferlito) e Hannah (Necar Zadegan) interrogano il parente di una nuova vittima, un giovane pescatore. Intanto, Pride decide di sostenere LaSalle durante il colloquio con le autorità: le aziende del padre sono sotto controllo e il rischio per l’agente è di perdere il nullaosta e il lavoro. Dato che la situazione con le tasse è critica, Pride chiede a Hannah di dare qualche altro giorno di tempo a LaSalle, in modo che capisca come uscire dall’intera storia. Hannah e Gregorio invece cercano di rintracciare la cugina della vittima, scomparsa nel nulla da qualche tempo. Il resto della squadra invece scopre che fra la vittima e Amy Trang (Vivien Ngô) ci sono stati degli sms sospetti: la vittima voleva trovare delle prove che forse lo hanno spinto fino alla morte. Una volta arrestata, Amy rivela che lei e il cugino volevano incastrare la Traiton, che negli ultimi anni ha distrutto decine di comunità di pescatori.

Le indagini però procedono con difficoltà, a causa della decisione della comunità di non parlare con la squadra. Hannah decide però di mettere sotto torchio lo zio della vittima e scopre che pochi giorni prima del delitto, il ragazzo gli ha parlato del suo piano. Nel frattempo, LaSalle e Pride scoprono che il padre dell’agente ha fatto dei viaggi in Giamaica per diverso tempo. Patton (Daryl Mitchell) però traccia i suoi movimenti e scopre che in realtà si tratta di una destinazione di copertura, per nascondere il fatto che si trovasse alle Cayman. LaSalle decide quindi di recuperare il denaro rubato dal padre e pagare le tasse, ripulendo così il nome dell’azienda. Più tardi, Pride cerca di barcamenarsi con il nuovo lavoro e riceve una visita della Gregorio, che lo informa sul caso in corso. L’agente manifesta anche il desiderio di chiamare LaSalle, anche se teme che potrebbe non accettare le risposte sul padre. Mentre la squadra seda una rissa fra i pescatori e i vietnamiti della Traiton, LaSalle scopre dall’ex segretaria del padre che in realtà potrebbe essere innocente. Si scopre così che i soldi presi sono serviti al padre per aiutare i dipendenti più bisognosi. Dopo aver sorpreso Amy a farsi giustizia da sola, Hannah la coinvolge per collaborare nel caso e spingere il vero assassino ad ammettere il reato. Messo alle strette, LaSalle decide di vendere l’azienda di famiglia per sanare i debiti.

NCIS NEW ORLEANS 5, ANTICIPAZIONI DEL 2 LUGLIO 2020

EPISODIO 5, “SANGUE DEL MIO SANGUE” – Quattro nazionalisti vengono uccisi e lasciati all’esterno di un container. Wade spinge perchè Pride venga chiamato sulla scena del crimine, visto che nessuna delle vittime è un miliare. L’unicoindizio è una scatola di giocattoli vecchi per bambini, appartenuti allo stesso Dwayne. L’ex leader della squadra sospetta che il padre, Cassius Pride, c’entri qualcosa, visto che è in libertà vigilata e non si è fatto sentire da oltre una settimana con il suo sorvegliante. La squadra intanto scopre alcune tracce di sangue che portano fino a Boyd, che fin da quando era piccolo è finito nei guai ma che non è mai diventato un violento. L’ultima volta che Cassius è stato visto, si dirigeva proprio verso casa del sospettato.



