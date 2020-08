NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni 30 agosto: Pride perde il lavoro?

NCIS NEW ORLEANS 5, LA TRAMA

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, domenica 30 agosto 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS New Orleans 5 in prima Tv assoluta. Sarà il 17°, dal titolo “La resa dei conti“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Victor Zelko (Joseph Gatt) tortura Liam (Rob Benedict) e infine lo uccide, ma prima si fa dire tutte le informazioni su Hannah (Necar Zadegan) in suo possesso. In passato, Hannah istruisce la figlia in modo che possa proteggersi in previsione di un pericolo. Nel presente, Hannah è incredula nell’apprendere che Zelko è ancora vivo nonostante il raid guidato anni prima.

La donna decide di informare l’ex marito sul problema: ha paura che Zelko cerchi di vendicarsi di lei e fare del male alla figlia. Intanto, il corpo di Liam viene ritrovato e Loretta (CCH Pounder) intuisce subito che si tratta di un suicidio mascherato. Zelko infatti ha gettato il suo corpo sotto un treno per mascherare le torture che gli aveva inflitto. Ryan (Hal Ozsan) invece insiste per lasciare la sua abitazione, anche se Hannah è convinta che sia meglio rimanere sul posto. Poco dopo, la figlia si accorge della presenza di qualcuno in giardino. Hannah scopre però che si tratta di Avner (Armin Amiri), un agente segreto israeliano che conosce da tempo e che ha scoperto cosa sta succedendo. L’agenzia e Pride (Scott Bakula) le impongono di nascondersi con la famiglia, in attesa che Zelko venga catturato dalle forze speciali.

Il resto della squadra si mette quindi in moto per ottenere ogni indizio su Zelko e i suoi complici. Localizzata una barca che usava in passato, Callen (Lucas Black) e Pride trovano solo un mucchio di morti. Nel passato, Ryan e Hannah continuano a litigare perchè la donna è più concentrata sul raid in corso. Nel presente, Ryan chiede spiegazioni all’ex moglie sul suo allontanamento, ma Hannah non gli sa fornire una risposta. In Centrale, la squadra interroga Shelby (Mary Thornton) la proprietaria della barca presa d’assalto da Zelko.

La donna mente il più possibile, ma poi cambia idea quando scopre che Zelko ha ucciso il suo intero equipaggio. Solo allora rivela che l’uomo l’ha pagata per trasportarlo fino in Lousiana ed assicurargli l’arrivo all’indirizzo in cui si trova Hannah. Quest’ultima invece scopre che Revner ha dato la sua posizione a Zelko, usando lei e la sua famiglia come esca. Poco dopo, Zelko prende in ostaggio la figlia di Hannah e obbliga la donna a lasciare le armi. Avner rivela però che la morte dei suoi familiari è legata ad un suo ordine ben preciso: sapeva della loro presenza durante l’assalto alla sua base. Avner si avventa poi contro Zelko, mentre Hannah si occupa dei suoi uomini. La famiglia si rinchiude poi nel bunker, ma Zelko è ancora armato.

In un faccia a faccia con il criminale, Hannah trova il modo di fulminarlo con un cavo elettrico. A fine caso, Hannah fornisce finalmente tutte le risposte a Ryan, che la perdona.

NCIS NEW ORLEANS 5, ANTICIPAZIONI DEL 30 AGOSTO 2020

EPISODIO 17, “LA RESA DEI CONTI” – Pride viene licenziato dal suo ruolo di agente speciale in carica. Nessuno a Washington però sa dove sia stato riassegnato: Pride è semplicemente ritornato al quartier generale, mentre la squadra lavora ad un caso a cui non può partecipare. Il sottufficiale Dana Wilson è scomparsa in seguito al permesso ottenuto per raggiungere il Mississippi, in previsione del funerale di una sua zia. La situazione è complicata anche a causa della presenza di un solo sceriffo, Charlie Conroy, che condurrà Tammy e Gregorio fino alla casa della vecchia Lorraine, ormai caduta in disuso. Grazie a Sebastian, si scopre che il telefono della Wilson si trova nell’abitazione: il suo corpo viene ritrovato poco dopo.

