NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni 30 luglio: doppia identità per un’unica vittima

NCIS NEW ORLEANS 5, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, giovedì 30 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS New Orleans 5 in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo “Partita doppia“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Pride (Scott Bakula) continua ad avere dei problemi con il suo superiore, a causa dei numerosi ritardi. Intanto, la squadra indaga sulla morte del sergente Kate Dunn (Sherri Eakin): i sospetti si spostano su Mateo Diaz (Octavio Rodriguez), un giovane immigrato dell’Accademia e ormai scomparso. LaSalle (Lucas Black) decide di chiedere aiuto a Pride. Nonostante una riunione in corso, Pride decide di raggiungere LaSalle per parlare con i datori di lavoro di Mateo e scoprono da Jimmy Boyd (Jason Alan Carvell) che anche una gang è sulle tracce di Mateo. Il ragazzo viene trovato poi in una zona isolata, ma un detective giunge sul posto per impedire l’arresto. Si scopre che Diaz è l’informatore dell’agente Carter (Robert Neary) e che lo sta aiutando a catturare la gang dei Re Aztechi. Carter cerca di convincere la squadra a non prelevare Mateo, ma Pride decide di fare di testa sua. Il ragazzo confessa di essere fuggito perchè i Re Aztechi lo stavano cercando e non per il delitto della Dunn.

Dato il pericolo imminente, Carter si offre poi di accompagnare Diaz dal procuratore federale. La squadra si concentra quindi sull’arma del delitto e su alcuni potenziali sospettati. Pride e Hannah (Necar Zadegan) raggiungono quindi un quartiere degradato per parlare con Leo Reyes (Marcos Palma Marcos Palma), uno degli uomini interessati a Mateo. Dopo un confronto con il criminale, Pride e Hannah si ritrovano in mezzo ad una sparatoria di avvertimento. Sebastian invece scopre che Mateo non ha mai raggiunto l’ufficio del procuratore e che è stato invece rinchiuso in carcere. Pride decide di controllare di persona e realizza che Mateo non si trova sotto protezione, ma fra i detenuti comuni. A causa di uno strano errore, il ragazzo è stato spostato in un braccio frequentato dagli uomini di Leo. LaSalle invece viene informato che Carter non ha alcun accordo con Diaz e che gli arresti dei Re Aztechi nascondono in realtà la sua volontà di ottenere i loro oggetti di valore. Visto che la Dunn era sul punto di denunciarlo, la squadra conclude che è stato Carter ad ucciderla. Poco dopo, Loretta viene avvisata del ritrovamento del corpo di Carter. Dopo essere riuscito a trovare Mateo, Pride decide di portarlo via con sè e chiede aiuto anche a Jimmy. LaSalle invece scopre che qualcuno è già sulle loro tracce e che sono stati seguiti fin da quando hanno lasciato il centro detentivo. Pride e Boyd però riescono a proteggere il ragazzo da Leo e dai suoi uomini, mentre Hannah e il resto della squadra li trovano appena in tempo per impedire altri delitti.

NCIS NEW ORLEANS 5 ANTICIPAZIONI DEL 30 LUGLIO 2020

EPISODIO 9, “PARTITA DOPPIA” – Jacob Bell viene strangolato con un filo d’acciaio attorno al collo. La squadra di NCIS New Orleans 5 affronta subito le prime difficoltà nelle indagini, visto che il killer ha cancellato qualsiasi impronta e traccia utile. La moglie della vittima afferma inoltre che Bell era solito viaggiare spesso e che si era recato in aeroporto prima del delitto. Le immagini della videosorveglianza rivelano però che Bell non ha mai preso l’aereo quel giorno, ma che è salito a bordo di una macchina di proprietà di Jacob Landry. Seguendo le sue tracce, la squadra scopre che in realtà Jacob Landry e Jacob Bell sono la stessa persona. La vittima aveva moglie e figli in una seconda casa e nessuna delle due famiglie sapeva dell’esistenza dell’altra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA