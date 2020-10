NCIS New Orleans 5, anticipazioni oggi, 4 ottobre: esplosioni e vendette

Siamo ormai ad un passo dal finale di NCIS New Orleans 5, la serie tv Rai 2, che tornerà in onda questa sera a partire dalle 21.50 in coppia con NCIS Los Angeles. La prossima settimana l’appuntamento sarà la prima parte del maxi finale ma in attesa di capire come si chiuderà questa quinta stagione, non ci rimane che scoprire cosa succederà nell’episodio in onda oggi, il numero 22 dal titolo “La teoria del caos”. Una bomba è esplosa a uno spettacolo di armi alla presenza di molti speciali del settore che cercheranno di disattivare la bomba che alla fine è comunque esplosa uccidendo le due persone che si trovavano più vicine all’ordigno, la dottoressa Alice Logan, un’esperta di balistica, e l’apprendista marinaio Ben Frisell. Toccherà alla squadra cercare di capire il perché i due si trovavano lì e perché l’ordigno è esploso. A quanto pare propri quest’ultimo aveva un appuntamento con Diseris ed è per questo che ha deciso di restare per salvare più persone possibili. Da dove iniziare quindi le indagini per risolvere il caso?

Il primo sospetto e i dubbi del team nei nuovi episodi di NCIS New Orleans 5

In un primo momento, nel nuovo episodio di NCIS New Orleans 5, si è pensato proprio a Diseris ma poi l’attenzione del team si sposterà su un video che sembra mostrare alcune immagini davvero importanti. Il primo sospettato è un uomo, Alan Van Syoc, che sembra entrare nell’edificio con la bomba. L’uomo era nel settore immobiliare e non aveva precedenti penali, ma aveva un fratello di nome Carl che stavano affrontando una condanna all’ergastolo e proprio per colpa della dottoressa Logan, una dei testimoni chiave del caso. Forse proprio la sete di vendetta lo ha spinto ad agire per uccidere la dottoressa, la più vicina alla bomba in quel momento? Dopo i primi dubbi iniziali e le indagini preliminari, presto il team potrebbe trovarsi con in mano un’altra verità e, magari, un altro colpevole o movente. Riusciranno a portare a termine questa corsa contro il tempo prima che sia troppo tardi e che ci siano altre vittime? Sarà la risposta a questa domanda a tenere il pubblico con il fiato sospeso fino a stasera lanciando poi le basi per il gran finale in onda l’11 e 18 ottobre, salvo cambiamenti che su Rai2 sono sempre all’ordine del giorno. L’episodio in onda oggi, di NCIS New Orleans sarà disponibile anche in streaming sul sito RaiPlay in diretta su Rai2 e poi anche nei prossimi giorni nella sezione on demand fino a quando i nuovi episodi non ne prenderanno il posto. Pronti a risolvere questa nuova indagine?



