NCIS New Orleans 5/ Anticipazioni penultimo episodio 11 ottobre: caccia all’uomo!

NCIS NEW ORLEANS 5, ANTICIPAZIONI PENULTIMO EPISODIO OGGI, 11 OTTOBRE

Il pubblico di Rai 2 farà bene a tenersi ben saldo alla sedia perché l’ultima manovra della rete giovane di casa Rai sembra proprio un miracolo e i fan di NCIS New Orleans ne vedranno pesto tutti i benefici. Ma di cosa stiamo parlando? La quinta stagione della serie tornerà in onda questa sera in coppia con NCIS Los Angeles 11 a partire dalle 21 e 50 circa con l’episodio numero 23 e questo significa che siamo ormai ad un passo dal finale di stagione. E proprio qui entra in gioco la programmazione Rai e i miracoli che hanno studiato ovvero l’arrivo dei nuovi episodi della sesta stagione subito a seguire la quinta. Questo significa che dal 25 ottobre la serie continuerà ad andare in onda con i nuovi episodi dopo il finale in onda il 17, ovvero domenica prossima. Fino ad allora, però, i fan, avranno il loro bel da fare con l’appuntamento di oggi dal titolo Missione recupero 1^ parte.

COSA SUCCEDERÀ AD UN PASSO DAL FINALE DI NCIS NEW ORLEANS 5?

Inizia oggi il maxi finale di stagione di NCIS New Orleans 5 che sarà diviso in due parti, due quanti sono i problemi che dovevano essere risolti. A guidare la delegazione straniera che andava a salvare Isler c’erano Pride e Lasalle, che avevano già visitato la Georgia (quella non vicino all’Alabama) in una missione di addestramento dell’NCIS. Nel frattempo, il resto della squadra ha dovuto eliminare la talpa Apollyon che apparentemente era sempre un passo avanti a loro. Entrambe le unità si troveranno a sbagliare molto poiché Apollyon rimarrà davanti a loro per tutto il tempo e per tutto l’episodio (e non solo questo).

Mentre tutti si dilettavano nella caccia ai terroristi e più reattivi, Walker e Apollyon hanno cercato per tutto il tempo di intrappolare Pride e uccidere la sua squadra. Come aNdrà a finire questo scontro e questa caccia? Lo scopriremo, in parte, questa sera, ma per tutte le risposte dovremo attendere la messa in onda dell’ultimo episodio domenica prossima sempre su Rai2.



